В Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок

В ночь на 21 мая сотрудники Патрульно-постовой службы УВД Самарканда задержали нескольких туристов, в том числе прибывших из Казахстана, и с применением электрошокеров принудительно доставили их в участок для установления личности, несмотря на наличие у них документов.

Информацию об инциденте и видеозапись, а также фотографии ран от применения электрошокеров опубликовал Instagram-канал «Чёрный список Ташкента».

В заявлении одной из пострадавших говорится, что она около 3:30 часов ночи с супругом и друзьями ожидали такси около ресторана «Тадж-Махал», чтобы доехать до отеля. К ним подошли два сотрудника органов внутренних дел, попросив предъявить документы. После предъявления паспортов и водительских прав они потребовали проехать с ними в участок.

В участке у туристов изъяли личные вещи и документы. Сотрудник, представившись старшим, уговаривал удалить все видео и «не раздувать это дело». В участке ещё несколько раз проверили паспорта и после двух часов задержания туристов отпустили, говорится в заявлении.

Задержанным отказали в вызове начальства УВД, а в больнице не стали фиксировать травмы. Затем они поехали в прокуратуру, где получили направление на проведение судмедэкспертизы. В судмедэкспертизе побои сняли, но не выдали «ни одного документа, фиксирующего их, обосновав тем, что это будет передано в прокуратуру».

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