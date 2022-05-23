В СамГМУ открылся инкубационный центр

Самаркандский государственный медицинский университет организовал 76-ю Международную научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых «Достижения фундаментальной, прикладной медицины и фармации» и II Международную научно-практическую олимпиаду «Эстетическое реставрационное мастерство в стоматологии».





В конференции приняли участие студенты и молодые исследователи местных и зарубежных медицинских вузов и научно-исследовательских институтов. Между самаркандским медицинским университетом и Балтийским федеральным университетом имени И. Канта подписан меморандум. Соглашение предусматривает расширение международного сотрудничества.

Основная работа конференции продолжилась заседанием кафедр, на котором было прослушано более 270 лекций от 34 студентов вузов и молодых ученых по актуальным вопросам, таким как общественное здоровье, гуманитарные науки в медицине, внутренние болезни, кардиология, неврология, психиатрия. Не менее важным процессом стало участие будущих стоматологов во второй Международной научно-практической олимпиаде.

Состоялось и открытие Центра АйТи-инкубации. Это, безусловно, будет стимулировать идеи и стартап-проекты талантливых студентов, сделает университет активным участником в качестве престижного высшего учебного заведения страны, будет способствовать стремительному развитию цифровизации информации.

Зарина Хакбердиева