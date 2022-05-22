В Самарканде стартовала первая Центральноазиатская академия негосударственных некоммерческих организаций, объединившая 20 представителей ННО из стран региона. Инициативу Общенационального движения «Юксалиш» о ее проведении поддержало представительство Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.





Масштабные реформы, проводимые в стране в последние годы, служат повышению политической и социальной активности населения, бурному развитию институтов гражданского общества, политических партий, органов самоуправления граждан, общественных объединений, негосударственных организаций.

Формирование активного гражданского общества во многом связано с развитием негосударственных некоммерческих организаций. Потому сегодня в нашей стране созданы благоприятные условия для эффективной деятельности ННО. В результате их количество растет из года в год, расширяется поле их деятельности. Об этом было сказано в ходе диалога с представителями центральноазиатских неправительственных организаций, организованного в Самарканде общенациональным движением «Юксалиш» и администрацией Самаркандской области.

-Сегодняшний форум объединил представителей неправительственных организаций и институтов гражданского общества из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Узбекистана,-говорит Ронни Хайне, глава Центрально Азиатского офиса Фонда Конрада Аденауэра. - В рамках данного мероприятия участники будут развивать не только механизмы развития своей деятельности, но и получать импульс для дальнейшего процветания своих ННО. Рассматривается возможность создания общей сети для неправительственных организаций. Фонд Конрада Аденаура работает в Узбекистане со многими национальными партнерами, в том числе с общенациональным движением «Юксалиш». Среди наших партнеров есть и государственные органы. Мы поддержим и профинансируем любую инициативу, если она будут направлена на развитие жизненно важных реформ региона.

Была запущена Центральноазиатская академия негосударственных некоммерческих организаций, объединившая 20 представителей ННО из стран региона. Инициативу Общенационального движения «Юксалиш» о ее проведении поддержало представительство Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.

В церемонии открытия приняли участие официальные лица общенационального движения «Юксалиш», региональные представители Фонда Конрада Аденауэра по Центральной Азии, представители неправительственных организаций из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также должностные лица администрации Самаркандской области. Отмечалось, интенсивный диалог в рамках региональной академии негосударственных некоммерческих организаций призван стать площадкой международного сотрудничества для развития гражданского общества.

Как говорилось в ходе конференции, за последние годы в Центральной Азии складывается позитивная тенденция укрепления доверия, взаимодействия и сотрудничества. Это огромное общее достояние, это вклад всех стран. Экспертное сообщество признает, что объявление нового регионального курса Узбекистана стало отсчетной точкой трансформаций, в том числе это способствовало наращиванию интенсивности взаимоотношений между главами государств региона, увеличение объема товарооборота, количества реализуемых совместных проектов.

В этот же день участники конференции посетили Дом Дружбы в Самарканде и ознакомились с его деятельностью. Он был основан в 2021 году. Для 11 национальных культурных центров, действующих в регионе, в доме дружбы отведены отдельные помещения. Это, в свою очередь, создает прочную основу для жизни людей разных национальностей и этнических групп в согласии, дружбе и солидарности.

Участники были проинформированы о действующих в Самаркандской области негосударственных некоммерческих организациях и их деятельности. Одним словом, плодотворный диалог между представителями ННО Центральной Азии в Самарканде не только выдвинул предложения, но и выработал четкие механизмы дальнейшего сотрудничества, стратегические задачи для ННО по формированию единой платформы устойчивого развития в Центральной Азии. Это, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами региона.

Зарина Хакбердиева