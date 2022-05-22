В Самарканде стартовала первая Центральноазиатская академия негосударственных некоммерческих организаций, объединившая 20 представителей ННО из стран региона. Инициативу Общенационального движения «Юксалиш» о ее проведении поддержало представительство Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.
Масштабные реформы, проводимые в стране в последние годы, служат повышению политической и социальной активности населения, бурному развитию институтов гражданского общества, политических партий, органов самоуправления граждан, общественных объединений, негосударственных организаций.
Формирование активного гражданского общества во многом связано с развитием негосударственных некоммерческих организаций. Потому сегодня в нашей стране созданы благоприятные условия для эффективной деятельности ННО. В результате их количество растет из года в год, расширяется поле их деятельности. Об этом было сказано в ходе диалога с представителями центральноазиатских неправительственных организаций, организованного в Самарканде общенациональным движением «Юксалиш» и администрацией Самаркандской области.
Была запущена Центральноазиатская академия негосударственных некоммерческих организаций, объединившая 20 представителей ННО из стран региона. Инициативу Общенационального движения «Юксалиш» о ее проведении поддержало представительство Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.
В церемонии открытия приняли участие официальные лица общенационального движения «Юксалиш», региональные представители Фонда Конрада Аденауэра по Центральной Азии, представители неправительственных организаций из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также должностные лица администрации Самаркандской области. Отмечалось, интенсивный диалог в рамках региональной академии негосударственных некоммерческих организаций призван стать площадкой международного сотрудничества для развития гражданского общества.
Как говорилось в ходе конференции, за последние годы в Центральной Азии складывается позитивная тенденция укрепления доверия, взаимодействия и сотрудничества. Это огромное общее достояние, это вклад всех стран. Экспертное сообщество признает, что объявление нового регионального курса Узбекистана стало отсчетной точкой трансформаций, в том числе это способствовало наращиванию интенсивности взаимоотношений между главами государств региона, увеличение объема товарооборота, количества реализуемых совместных проектов.
В этот же день участники конференции посетили Дом Дружбы в Самарканде и ознакомились с его деятельностью. Он был основан в 2021 году. Для 11 национальных культурных центров, действующих в регионе, в доме дружбы отведены отдельные помещения. Это, в свою очередь, создает прочную основу для жизни людей разных национальностей и этнических групп в согласии, дружбе и солидарности.
Участники были проинформированы о действующих в Самаркандской области негосударственных некоммерческих организациях и их деятельности. Одним словом, плодотворный диалог между представителями ННО Центральной Азии в Самарканде не только выдвинул предложения, но и выработал четкие механизмы дальнейшего сотрудничества, стратегические задачи для ННО по формированию единой платформы устойчивого развития в Центральной Азии. Это, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами региона.
Зарина Хакбердиева