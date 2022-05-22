Хранители историй:настоящее и прошлое

Декор в виде папье-маше и «линкрустовые» обои начала 20 века. Великолепные изразцовые печи. Поражающий красотой интерьер здания, европейская мебель со времен Наполеона. Все это хранится в стенах краеведческого музея Самаркандской области. В декабре прошлого года храм просвещения отметил свое 40-летие. Областной музей был создан в 1981 году на базе государственного музея истории и культуры Узбекистана. Здание музея по сей день считается памятником архитектуры и охраняется государством.





Бывший жилой особняк, позже ставший музеем, связан с именем богатого купца 1 гильдии Абраама Колонтарова. Он был крупным промышленником, владел заводами по переработке хлопка. Благодаря бережному отношению опытных сотрудников, много лет проработавших в музее, в особняке удалось сохранить оригинальные люстры, подвесные потолки, венецианское стекло и многое другое. Глядя на предметы старины, и не скажешь, что им более 110 лет.

Научные работники вели скрупулезную краеведческую работу. Мудрик Хасановна, руководитель музея, как вспоминают ее коллеги, была удивительной личностью, увлеченной натурой, обожающей историю своего края. Она сумела привлечь огромное количество людей-энтузиастов, специалистов, археологов и старожилов города Самарканда.

После того, как особняк был задействован в качестве музея, его залы нуждались в реставрации, так как в них было утрачено до 80% декора в виде папье-маше, привезенного из Санкт-Петербурга и «линкрустовых» обоев. Проведя тщательные исследования состояния стен и потолков в помещениях, реставраторами был составлен план предстоящих работ.

После ремонта живописи потолков и поврежденного фриза были покрыты специальным лаком. Реставрационные работы были осуществлены на очень высоком профессиональном уровне, и восстановленный декор в обоих залах до сих пор вызывает восторг и восхищение у посетителей музея. Поражает своей красотой интерьер здания, выполненный опытными мастерами. Гостиная мехмонхона сохранила свой первозданный вид, ее великолепный резной потолок расписан масляной краской, а стены украшены резьбой по ганчу. Нарядная, сияющая хрустальная люстра прекрасно сочетается с убранством мехмонхоны.