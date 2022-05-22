Хранители историй:настоящее и прошлое

Декор в виде папье-маше и «линкрустовые» обои начала 20 века. Великолепные изразцовые печи. Поражающий красотой интерьер здания, европейская мебель со времен Наполеона. Все это хранится в стенах краеведческого музея Самаркандской области. В декабре прошлого года храм просвещения отметил свое 40-летие. Областной музей был создан в 1981 году на базе государственного музея истории и культуры Узбекистана. Здание музея по сей день считается памятником архитектуры и охраняется государством.
Бывший жилой особняк, позже ставший музеем, связан с именем богатого купца 1 гильдии Абраама Колонтарова. Он был крупным промышленником, владел заводами по переработке хлопка. Благодаря бережному отношению опытных сотрудников, много лет проработавших в музее, в особняке удалось сохранить оригинальные люстры, подвесные потолки, венецианское стекло и многое другое. Глядя на предметы старины, и не скажешь, что им более 110 лет.
Научные работники вели скрупулезную краеведческую работу. Мудрик Хасановна, руководитель музея, как вспоминают ее коллеги, была удивительной личностью, увлеченной натурой, обожающей историю своего края. Она сумела привлечь огромное количество людей-энтузиастов, специалистов, археологов и старожилов города Самарканда.
После того, как особняк был задействован в качестве музея, его залы нуждались в реставрации, так как в них было утрачено до 80% декора в виде папье-маше, привезенного из Санкт-Петербурга и «линкрустовых» обоев. Проведя тщательные исследования состояния стен и потолков в помещениях, реставраторами был составлен план предстоящих работ.
После ремонта живописи потолков и поврежденного фриза были покрыты специальным лаком. Реставрационные работы были осуществлены на очень высоком профессиональном уровне, и восстановленный декор в обоих залах до сих пор вызывает восторг и восхищение у посетителей музея. Поражает своей красотой интерьер здания, выполненный опытными мастерами. Гостиная мехмонхона сохранила свой первозданный вид, ее великолепный резной потолок расписан масляной краской, а стены украшены резьбой по ганчу. Нарядная, сияющая хрустальная люстра прекрасно сочетается с убранством мехмонхоны.
Краеведение-это особенная отрасль музееведения. Она включает в себя обширный спектр наук. Это география, палеонтология, почвоведение, археология, история, этнография. Благодаря этому такие учреждения культуры пользуются большой популярностью. Посетителей привлекают интерьеры, отражающие уклад жизни жителей области, традиционные костюмы, предметы быта.
В экспозиции музея два отдела: отдел природы и отдел истории. В них хранятся порядка 3,5 тысячи экспонатов. Расположенный на первом этаже музея отдел истории знакомит с самобытной историей края с древнейших времен до начала ХХ века, местами обитания первобытного человека, образованием Согда, одного из древнейших государств Средней Азии, памятниками материальной культуры раннего, развитого и позднего средневековья, традиционной национальной культурой, обычаями и обрядами народов края.
Одним из редких экспонатов краеведческого музея является кальчуга-доспехи воина. Совут, еще одно название кальчуги, датируется 18 веком. Он весит примерно 7,5 килограммов. Согласно историческим данным, кальчуга изготовлена узбекскими мастерами, а вот кукрак-калкон-центральная часть панцерного доспеха-иранскими мастерами.
Благодаря вниманию, которое уделяется главой государства развитию музейного дела, в текущем году в хранилище ожидается провести реконструкцию, инвентаризацию всех музейных экспонатов, создать их электронную базу. Ведь эффективная организация деятельности музеев играет важную роль в развитии туризма.
Музеи играют огромную роль в культурно-просветительской жизни общества посредством интерпретации музейных коллекций, сохранения предметов старины и пропаганды историко-культурного наследия. Храмы просвещения также являются локомотивом музейного туризма. Только в международный день музеев самаркандские музеи посетили порядка 3000 человек, из них 458 иностранных туристов.
В Самаркандском музее-заповеднике 11 музеев. Большая часть из них находится в городе. В фондах музея-заповедника имеется 235 006 единиц хранения. В настоящее время экспонируется 7002 музейных предмета. В 2022 году планируется обновить Иштыханский и Каттакурганский районные историко-краеведческие музеи. За счет средств местных бюджетов отреконструируют и областной краеведческий музей. В 2023-2025 годах в соответствии с Инвестиционной программой планируется строительство нового здания Государственного музея истории культуры Узбекистана в Самарканде.
Зарина Хакбердиева