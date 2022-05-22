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  • 22 май 2022 13:57
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Пресечена попытка ввоза в Самарканд беспилотного летательного аппарата

Сотрудники Таможенного управления Самаркандской области предотвратили попытку ввоза в город беспилотного летательного устройства.

 

Пресечена попытка ввоза в Самарканд беспилотного летательного аппарата

 

По сообщению пресс-службы ведомства, квадрокоптер обнаружили у гражданина, прилетевшего в Самаркандский международный аэропорт из-за границы. При проходе по «красному» коридору в его сумке обнаружили беспилотный летательный аппарат DJI, который физическим лицам запрещено иметь в багаже.

 

По данным информационной службы регионального таможенного управления, ведется расследование.

 

 


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