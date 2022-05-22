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  • 22 май 2022 12:58
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Студент Самаркандского филиала ТГАУ стал победителем республиканского конкурса «Наследники Мирзо Улугбека»

Студент второго курса агробиологического факультета Самаркандского филиала Ташкентского государственного аграрного университета Азизбек Абдуллаев стал победителем республиканского конкурса «Наследники Мирзо Улугбека». Интерллектуальный поединок среди молодых ученых проводится по инициативе Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан и Фонд поддержки талантливой молодёжи «Улугбек».

 

Студент Самаркандского филиала ТГАУ стал победителем республиканского конкурса «Наследники Мирзо Улугбека»

 

Азизбек представил проект по выращиванию лекарственных артишоков на засушливых землях и их широкому использованию в фармацевтической промышленности.

 

- Конкурс оценивался по 100-бальной шкале, я набрал 85,25 балла, - сказал Азизбек Абдуллаев.

 

Победители были награждены дипломом и денежной премией в размере 20-кратной базовой расчетной величины.


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