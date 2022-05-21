Объекты старины, инфраструктура, перспективы: как развивается туризм в Самарканде

Последние годы международный туризм в Узбекистане стал развиваться быстрыми темпами. Растет число международных прибытий в Узбекистан, расширяется география туристических зон, открываются новые гостевые дома и развлекательные комплексы. Как и весь мир, Узбекистан и Самарканд готовы открыть свои двери и сердца для миллионов посетителей из разных концов света после постпандемийного периода в новейшей истории человечества.

Индустрия туризма в мире начинает восстанавливаться по мере того, как ограничения, введенные во время пандемии, постепенно ослабевают. В первом квартале текущего года нашу страну посетили 610 тысяч иностранных туристов, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в ближайшие месяцы поток туристов возрастет.

Самарканд. Большинство посетителей едут сюда, чтобы полюбоваться его историческими и культурными памятниками в самом сердце старинного Шелкового пути. И каждый человек, кто побывал в древнем городе, возможно, лично убедился, почему философы и поэты прошлого называли его «Славной жемчужиной восточного мусульманского мира».

Помимо великолепных архитектурных памятников старины, таких как Регистан, Шахи Зинда, Тилля Кари, медресе Улугбека, Самарканд бережно сохранил и объекты культурного наследия. прославился всему миру благодаря археологическим объектам.

К примеру, камень Тешикташ в Ургутском районе. Одно из излюбленных мест Самарканда в далекие 70-е служило съемочной площадкой для немецких кинопроизводителей. Здесь в 1967 году режиссером Рихардом Грошоппом снимался художественный фильм, довольно-таки быстро завоевавший популярность у зрителей.

Именно этот камень в виде сердца, как место стычки между индейцами и бледнолицами, попал в кадр легендарного фильма про «Чингачгука». Для мексиканского антуража кое-где воткнули декоративные кактусы.

Селение Каратепа в Ургутском районе, в сорока километрах от областного центра изображала Мексику в двух фильмах с известным актером Гойко Митичем, он же Чингачгук. Это кинокартины «Апачи» (1973) и «Ульзана» (1974).

О том, что в этой живописной окрестности шли съемки фрагмента киноленты, знают практически все пребывающие туристы. А те, кто еще не был в курсе, узнают от шофера по дороге или гида экскурсовода.

С момента съемочных работ много лет. За прошедший период времени абсолютно ничего не изменилось-та же красота здешней природы, то же великолепие каменных скал, чистота воздуха. Будто вокруг все остановилось и застыло. И это знаменитые на весь мир горы Ургута.

Ну,пожалуй, самым знаменитым эпизодом фильма является момент с так называемым камнем-сердцем. Согласно источникам, ему насчитывается более 2,5 миллиона лет. Именно поэтому сюда съезжаются миллионы туристов со всего мира. Как оказалось, необычайная достопримечательность известна не только среди туристов, но и кинематографистов. Легендарный «Апачи» и горы Ургута. Словосочетание уже говорит о многом.

-Место, где мы сейчас находимся, расположено между махаллями «Коратепа» и «Бешиккон» Ургутского района,-говорит Марат Бурхонов, говорит один из местных предпринимателей. -Камень, расположенный на возвышенности недалеко от автомагистрали М-39,называется Тешиктош. Сейчас ведутся работы по сохранению объекта, внесенного в список культурного наследия Узбекистана. В частности, пытаемся удалить все надписи на камни, нанесенные туристами. В 1973 году, по рассказам моих родственников, снимался фильм «Апачи». В массовке участвовали и местные жители двух районных махаллей. Кроме этого, с тех пор здесь не раз снимались концерты, клипы и кинокартины с участием наших отечественных артистов.

Да, безусловно, съемки фильмов на фоне известных памятников и археологических объектов не только гарантируют их дальнейший успех, но и служат популяризации достопримечательностей и развитию кинотуризма. А это, в свою очередь, дает резкий толчок увеличению туристического потока в Узбекистан.

Недалеко от памятника старины Тешикташ на расстоянии примерно 200 метров создан туристический объект с одноименным названием. Изюминкой этого местечка считаются юрты, построенные для временного проживания и отдыха прибывающих сюда туристов. В Узбекистане юрты уже довольно распространенный вид жилья. Они не только являются самым экономичным местом для размещения путешественников, но и уже достаточно долгое время материальной основой экологического туризма.

Вместо того, чтобы вальяжно проводить время на диванчике или у подножия горы, Шахрибону ая, спрятавшись от летнего зноя в недостроенной юрте, предпочитает работать.Она занята не совсем женским делом- забивает гвозди, пилит пластиковую раму, натягивает полотно. В общем, создает красоту своими руками. А сама идея возникла у нее еще в 10-ом классе.

В 1972 году я закончила 9-й класс,-рассказывает Шахрибону Бурхонова. Помню, были в 9-10 классах. Каждый день с подружками сбегали с уроков, и приходили сюда чтобы посмотреть, как снимается фильм «Апачи». Актеры привезли с собой всего две лошади, остальные-15-20 лошадей предоставили местные жители. У меня у самой был конь по прозвищу Клич. Каждое утро я приводила его на съемочную площадку, а вечером уводила обратно.

Шахрибону ая скоро исполнится 70 лет. Благодаря своей целеустремленности, трудолюбию и желанию приукрасить все вокруг, сохранить и приумножить все ценное, что есть, она добилась многого. Сегодня она руководит туристическим комплексом, создала несколько рабочих мест, самое главное, озадачена созданием необходимых условий для туристов, развитием как внутреннего, так и внешнего туризма. Она понимает, что природа и климат ургутских гор благоприятны для развития отрасли. И как сказал недавно президент на совещании по вопросам улучшения туристической инфраструктуры, в вопросе увеличения потока туристов немаловажную роль играют отели, кемпинги, канатные дороги, туристские дома.

Вопрос развития внутреннего туризма. Главой государства поставлена задача довести поток внутренних туристов до 10 миллионов человек. Предоставленные скидки на входные билеты в памятники архитектуры и музеи, а также 5 дней выходных по случаю Рамазан-хайита непременно послужат увеличению турпотока.

В этом направлении в Самарканде, наряду с другими видами туризма, бурно развивается медицинский туризм, благодаря которому число узбекских путешественников увеличилось в разы. Приятное с полезным туристы совмещают во время отдыха в курортном санатории «Daler Med Servis». И отдых активный, и здоровью польза.

Лечебный центр функционирует на фоне прекрасного пейзажа, на берегу реки Корасув в Тайлакском районе Самаркандской области. Приезжая сюда, человек попадает в уникальную атмосферу поселка Кутирбулок, пьянящую свежесть воздуха, напоенного ароматами горных трав. Здесь созданы все условия для больных с неврологическими, кардиологическими, диабетическими и другими заболеваниями. Санаторий привлекает, как городских, так и районных жителей. Люди приезжают сюда не только отдохнуть от шумного города и полюбоваться великолепным видом, но и получить полный спектр медицинских услуг. Только за прошлый год центр посетило около полутора тысяч человек.

В развитии медицинского туризма свою лепту внесет и строящийся на берегу гребного канала Самаркандский туристический центр. Многопрофильный туристический комплекс призван стать современной достопримечательностью не только Самарканда, но и всей Центральной Азии. Центр планирует трудоустроить 1700 человек.

Комплекс объединит объекты культурного, гастрономического, медицинского и делового туризма. Здесь создается медицинский кластер, специализирующийся на определенном виде медицинских услуг: превентивной медицине, детоксе, лечении суставов и позвоночника и пульмонологии. Аналогичным образом, в регионе развивается паломнический туризм и музейное дело, улучшается транспортная инфраструктура.

В этом ключе важно отметить открытие международного аэропорта «Самарканда». Проект, символизирующий главный труд великого ученого Мирзо Улугбека-«Новая астрономическая таблица Курагони». Терминал в виде раскрытой книги. До реконструкции воздушная гавань региона обслуживала в неделю 47 международных рейсов. Новый терминал позволяет увеличить количество регулярных рейсов до 120 рейсов в неделю, а с модернизацией перрона число мест для стоянок воздушных судов увеличилось до 24. Пропускная способность аэропорта сейчас составляет 1 200 пассажиров в час.

В этом году в Самарканде ожидается проведение важного дипломатического события. Город станет местом проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества, что еще больше увеличит число посетителей.

Зарина Хакбердиева