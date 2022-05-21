» » » В Самарканде выявлен очередной случай хищения земельных ресурсов
﻿
  • 21 май 2022 17:36
  • 183

В Самарканде выявлен очередной случай хищения земельных ресурсов

С заявлением на имя начальника УВД Самаркандской области обратился житель Ургутского района. Мужчина объяснил, что, когда пытался решить вопросы, связанные с созданием теплицы и птицеводства, познакомился с жителем махалли «Коранайман» района Х.. Тот предлагал купить 0,32 гектаров орошаемой земли.

 

В Самарканде выявлен очередной случай хищения земельных ресурсов

 

Мужчины договорились о продаже земельного участка за 25 000 долларов США. Продавец сказал, что оформлением земли будет заниматься некий Р.Х., работающий в кадастровом отделе Ургутского района, взамен от заявителя потребовали дополнительно 6 млн сумов.  

 

На основании заявления 14 мая нынешнего года на территории махалли «Жўйи Аббос» Самаркандского района проведено совместное оперативное мероприятие силовых структур. Гражданин Х. задержан в момент получения от заявителя 25 000 долларов США и 6 млн сумов, оформленные в качестве вещественного доказательства. 

 

По факту ведутся доследственные проверки, сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.


Похожие статьи:
﻿
Задержаны лица, пообещавшие за 5000 долларов США устроить на учебу

Задержаны лица, пообещавшие за 5000 долларов США устроить на учебу

Новости Самарканда
﻿
Сотрудник хокимията Ургутского района задержан при получении взятки

Сотрудник хокимията Ургутского района задержан при получении взятки

Новости Самарканда
﻿
Житель Ургутского района попался на продаже героина за 6 млн сумов

Житель Ургутского района попался на продаже героина за 6 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержан житель, изготавливавший фальшивые деньги

В Самарканде задержан житель, изготавливавший фальшивые деньги

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержан еще один преподаватель института при получении взятки

В Самарканде задержан еще один преподаватель института при получении взятки

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика