В Самарканде выявлен очередной случай хищения земельных ресурсов

С заявлением на имя начальника УВД Самаркандской области обратился житель Ургутского района. Мужчина объяснил, что, когда пытался решить вопросы, связанные с созданием теплицы и птицеводства, познакомился с жителем махалли «Коранайман» района Х.. Тот предлагал купить 0,32 гектаров орошаемой земли.

Мужчины договорились о продаже земельного участка за 25 000 долларов США. Продавец сказал, что оформлением земли будет заниматься некий Р.Х., работающий в кадастровом отделе Ургутского района, взамен от заявителя потребовали дополнительно 6 млн сумов.

На основании заявления 14 мая нынешнего года на территории махалли «Жўйи Аббос» Самаркандского района проведено совместное оперативное мероприятие силовых структур. Гражданин Х. задержан в момент получения от заявителя 25 000 долларов США и 6 млн сумов, оформленные в качестве вещественного доказательства.

По факту ведутся доследственные проверки, сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.