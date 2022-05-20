Выборы председателей махаллей с участием сенаторов

Проводимые в нашей стране огромные реформы по улучшению условий жизни и благосостояния нашего народа происходят даже в самых отдаленных районных центрах. Самое главное, у наших граждан есть высокий интерес и чувство сопричастности к реформам, и каждый из них работает на развитие нашей страны, вносит свою лепту. Это еще раз нашло практическое отражение в встречах и переговорах Сената Олий Мажлиса.





На заседаниях, проведенных членами Сената Олий Мажлиса в Самаркандской области, было рассмотрено содержание проводимых в стране реформ, законотворчестве, роль принимаемых законов в повышении благосостояния людей. Сенаторы также ознакомились с ходом проведения выборов председателей махаллинских сходов граждан.

Как отмечалось в сходе граждан махалли «Чашма» г. Самарканд, рабочие группы, сформированные в 1126 махаллях Самаркандской области, провели собеседование в общей сложности с 4302 кандидатами. На должность аксакалов махалли также претендуют 291 представительниц прекрасного пола. Число кандидатов с высшим образованием составляет 2252 человека.

На встрече с жителями сенаторы отмечали, что в результате реформ, проводимых в последние годы в стране созданы необходимые политические, правовые, социально-экономические и научно-образовательные основы для строительства нового Узбекистана.

-Проделана очень большая практическая работа,-говорит Наримон Умаров - председатель комитета Сената по судебным вопросам и борьбе с коррупцией. Каждая вспомогательная комиссия эффективно взаимодейстовавла с рабочими группами в области, районе и махалле. Жители были обеспечены методическим пособием. О результативности пропагандистских мероприятий в этом направлении говорилось и на сегодняшнем собрании. У нас была возможность поучаствовать в процессе выборов председателя махалли «Чашма». Народ был активен, интересовался деятельностью лиц, выдвинувших свою кандидатуру.

Да, махалля, как важнейшая ячейка нашего общества, занимает особое место в жизни каждого из нас. Она играет важную роль в создании атмосферы взаимоуважения, доброты и солидарности в семьях и содействии развитию нашей страны. Сенаторы также ознакомились с реформами в других сферах, пообщались с сельскими жителями и выслушали их предложения.

Зарина Хакбердиева