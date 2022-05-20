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  • 20 май 2022 12:31
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Министр культуры России Ольга Любимова восхитилась Самаркандом

Выступая на встрече министров туризма государств–членов ШОС, она рассказала, что побывала в древнем городе Узбекистана несколько дней назад и "насладилась уникальной архитектурой главных достопримечательностей Самарканда.  

Также она отметила уникальность проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”, в котором активное участие принимали представители российских музеев.

В целях сохранения и популяризации культуры Узбекистана, которая также стала частью культурного наследия для десятка стран мира, бок о бок трудились сотни экспертов, приводит слова министра корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мне кажется, что это и есть пример объединяющей роли культуры, которая на протяжении всей многовековой истории человечества поддерживала людей и дарила им надежду”, — отметила Любимова.

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