Министр культуры России Ольга Любимова восхитилась Самаркандом

Выступая на встрече министров туризма государств–членов ШОС, она рассказала, что побывала в древнем городе Узбекистана несколько дней назад и "насладилась уникальной архитектурой главных достопримечательностей Самарканда.





Также она отметила уникальность проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”, в котором активное участие принимали представители российских музеев.





В целях сохранения и популяризации культуры Узбекистана, которая также стала частью культурного наследия для десятка стран мира, бок о бок трудились сотни экспертов, приводит слова министра корреспондент Sputnik Узбекистан.





"Мне кажется, что это и есть пример объединяющей роли культуры, которая на протяжении всей многовековой истории человечества поддерживала людей и дарила им надежду”, — отметила Любимова.