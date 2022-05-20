Мигрантов из Самарканда в основном отправляют на заработки в Россию, Германию и Южную Корею

Агентство по внешней трудовой миграции и его зарубежные представительства провели переговоры с тремя работодателями в сфере трудовой миграции в январе-апреле текущего года. По данным, из Самарканда за границей трудоустроены 398 человек-234 человек в России и 164 в Южной Корее.

Кроме того, агентство оказало юридическую и финансовую помощь 2964 трудовым мигрантам региона. Для помощи трудовым мигрантам открыта круглосуточная горячая линия «1282».

Социальная и материальная помощь оказана семьям 4926 трудовых мигрантов, работающих за границей.