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  • 20 май 2022 11:44
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Мигрантов из Самарканда в основном отправляют на заработки в Россию, Германию и Южную Корею

Агентство по внешней трудовой миграции и его зарубежные представительства провели переговоры с тремя работодателями в сфере трудовой миграции в январе-апреле текущего года. По данным, из Самарканда за границей трудоустроены 398 человек-234 человек в России и 164 в Южной Корее.

 

Мигрантов из Самарканда в основном отправляют на заработки в Россию, Германию и Южную Корею

 

Кроме того, агентство оказало юридическую и финансовую помощь 2964 трудовым мигрантам региона. Для помощи трудовым мигрантам открыта круглосуточная горячая линия «1282».

 

Социальная и материальная помощь оказана семьям 4926 трудовых мигрантов, работающих за границей.


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