В Самаркандской области будет произведено более тысячи тонн шерсти для экспорта

Согласно постановлению главы нашего государства «О дополнительных мерах по эффективному использованию действующих пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти в республике» от 8 июля 2021 года, Комитетом по развитию шелководства и шерстяной промышленности и Ассоциацией по развитию пастбищных хозяйств принимаются соответствующие меры.

Согласно данным, в Самаркандской области под пастбища выделено 707 тысяч гектаров земли, где разводятся овцы, предназначенные для экспорта. В течение текущего года с них планируется получить 1 тысячу 106 тонн шерсти.





В системе предпринимаются все меры для получения шерстяного сырья, отвечающего экспортным требованиям.

В частности, в каракулеводческих обществах области выполняется работа по увеличению поголовья мелкого рогатого скота, вакцинации его от болезней, осмотру состояния скота в стадах, а также ветеринарно-профилактические мероприятия.

Продолжается проверка состояния водяных скважин, стрижка овец, а также заключение договоров с кластерами и изучение заявлений, поступивших от граждан.

Уза