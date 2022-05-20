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  • 20 май 2022 11:29
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В Самаркандской области будет произведено более тысячи тонн шерсти для экспорта

Согласно постановлению главы нашего государства «О дополнительных мерах по эффективному использованию действующих пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти в республике» от 8 июля 2021 года, Комитетом по развитию шелководства и шерстяной промышленности и Ассоциацией по развитию пастбищных хозяйств принимаются соответствующие меры.

 

В Самаркандской области будет произведено более тысячи тонн шерсти для экспорта

 

 

Согласно данным, в Самаркандской области под пастбища выделено 707 тысяч гектаров земли, где разводятся овцы, предназначенные для экспорта. В течение текущего года с них планируется получить 1 тысячу 106 тонн шерсти.


В системе предпринимаются все меры для получения шерстяного сырья, отвечающего экспортным требованиям.  

 

В частности, в каракулеводческих обществах области выполняется работа по увеличению поголовья мелкого рогатого скота, вакцинации его от болезней, осмотру состояния скота в стадах, а также ветеринарно-профилактические мероприятия.

 

В Самаркандской области будет произведено более тысячи тонн шерсти для экспорта

 

 

Продолжается проверка состояния водяных скважин, стрижка овец, а также заключение договоров с кластерами и изучение заявлений, поступивших от граждан.

 

Уза


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