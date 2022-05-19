Участники форума "Диалог деклараций" в Самарканде

В стране продолжается международный форум «Диалог деклараций». С целью ознакомления с культурно-историческим и религиозно-философским наследием одного из древнейших городов Узбекистана участники форума посетили Самарканд.

Религиоведы, богословы, правоведы и официальные лица из стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и США. Делегация, куда вошли более сорока человек, по прибытию в Самарканд побывала в обсерватории известного во всем мире астронома и математика Мирзо Улугбека. Объект старины, как место локации, был выбран не случайно. Стояла задача показать иностранцам отношение Узбекистана к вопросам сохранения и популяризации бесценного историко-культурного наследия страны.

-Хотя я в Самарканде впервые, знаю, что этот город считается историческим, одним из развивающихся регионов Узбекистана,-говорит Крис Сайпл, участник форума, почётный президент Института глобального вовлечения США. -Накануне в Ташкенте в рамках форума прошли три панельные сессии. В первой сессии речь шла о сотрудничестве имамов и церковнослужителями, построении между ними делового отношеня. Во второй сессии обсуждалось верховенство законов в вопросах религиозной свободы и толерантности. Также говорилось о повышении религиозно-культурного образования среди населения. В Самарканд мы приехали, чтобы осмотреть святые места, изучить многовековую историю, больше узнать о жизни богословов, оставших после себя богатое наследие.

Место захоронения мощи Даниила-ветхозаветного библейского пророка, что расположено на берегу у небольшого притока Зерафшана, впечатлило участников форума своей историей. Святыня, как место сборки разных конфессий, является местом поклонения у представителей трех религий: иудаизма, ислама и христианства. Они убедились в том, что Узбекистан, действительно, обладает уникальным опытом межконфессионального мира, согласия, поддержания диалога. Отмечая в качестве специалистов, они делают выводы, что все достояние Узбекистана религиозного назначения необходимо глубоко изучать, в первую очередь, пропагандировать. При этом экспертов интересует и политико-правовой опыт нашего государства. Они удивлены реформами, проводимыми руководителем страны за последние шесть лет в сфере обеспечения свободы вероисповедания. Словом, в ходе тематической экскурсии гости города сделали для себя некое открытие и выводы о том, что необходимо укреплять, более того, углублять и расширять сотрудничество с Узбекистаном-очагом исламской цивилизации.

-Цель форума - обсуждение вопросов обеспечения религиозной толерантности с представителями религиозных организаций со всего мира,-делится еще один участник форума Элизабет Кларк, заместитель директора Международного центра изучения религии и права при Университете им. Бригама Янга (США). - Как видите, приехало очень много людей. В Самарканде собраны уникальные шедевры. Нам, как ученым, очень важно изучать исторические объекты, знакомиться с культурно-архитектурным наследием древней столицы Узбекистана. Это помогает нам провести результативный диалог с представителями различных религиозных сообществ.





Мавзолей имама аль-Мотуриди в Самарканде. Святыня, где расположена могила великого имама, знаменитого мыслителя и теолога, который боролся за чистоту ислама. Религиоведы и богословы из-за рубежа, посетив это место, были удивлены тем, что священная земля Самарканда взрастила таких ученых мирового уровня, как имама аль-Мотуриди, имама аль Хорезми и имама аль Бухари.

Гостей поразил еще один факт. На бухарско-еврейском кладбище захоронены и представители других религий и национальностей. Всего захоронений свыше 14 тысяч. Кладбище основано в далеком 1840 году. Правоведы высоко оценили сущность узбекского народа в вопросах толерантности, межсогласия и дружбы, как показатель формирования и сосуществования представителей различных культур на протяжении многих веков. Естественный процесс, не сформированный политическим путем. Это, прежде всего, великодушие народа, говорят специалисты, осматривая надгробные камни умерших.

Визит религиоведов и богословов в Самарканд подытожила небольшая презентация «Защита культурного наследия религиозных общин». Представлен накопленный опыт и наилучшие практики организации таких мероприятий. Как отмечали участники форума, принятая «бухарская декларация» должна стать концентрированным выражением всех тех принципов, которые вошли в предыдущие декларации.

Зарина Хакбердиева