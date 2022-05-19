Выпускники СамГУ поступили в магистратуру ведущих университетов мира

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова сегодня сотрудничает с более 160 образовательными учреждениями мира.
В рамках целевых связей проводятся совместные образовательные программы, научные исследования, конференции, которые служат улучшению взаимных научно-творческих отношений. Кроме того, это повышает интерес студентов к изучению иностранных языков и вдохновляет их стать высококвалифицированными специалистами.
На днях несколько выпускников факультета цифровых технологий университета досрочно приняты в магистратуру Московского государственного технологического университета «Станкин» путем собеседования.
Ибрат Рахматов и Бекмурод Аъзамов успешно сдали тесты для поступления в университет «EPF Engineering school» Франции.
Эти студенты получат совместный диплом СамГУ и университета-партнера.