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  • 19 май 2022 16:40
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Выпускники СамГУ поступили в магистратуру ведущих университетов мира

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова сегодня сотрудничает с более 160 образовательными учреждениями мира.

 

Выпускники СамГУ поступили в магистратуру ведущих университетов мира

 

В рамках целевых связей проводятся совместные образовательные программы, научные исследования, конференции, которые служат улучшению взаимных научно-творческих отношений.  Кроме того, это повышает интерес студентов к изучению иностранных языков и вдохновляет их стать высококвалифицированными специалистами. 

 

На днях несколько выпускников факультета цифровых технологий университета досрочно приняты в магистратуру Московского государственного технологического университета «Станкин» путем собеседования.   

 

– Такое событие стало хорошим подарком для моей семьи, – говорит один из магистрантов Бунед Хамидов. – Теперь я буду совершенствовать свои знания в области цифровых технологий. Я решил, что после окончания магистратуры создам в Самарканде школу программистов.
 

 
Ибрат Рахматов и Бекмурод Аъзамов успешно сдали тесты для поступления в университет «EPF Engineering school» Франции. 

 

– На переговорах с делегацией Франции, приехавшей к нам в университет в рамках международного сотрудничества, была выдвинута инициатива о создании совместных образовательных программ, – сказал И.Рахматов. – Сегодня мы поступили в магистратуру иностранного университета по направлению инженерии данных (Data engineering).  


Эти студенты получат совместный диплом СамГУ и университета-партнера.  


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