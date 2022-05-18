Продолжаются выборы в председатели махаллей

В Тайлакскам и Акдарьинском районах Самаркандской области выборы проводятся открыто и прозрачно.





В махаллинском сходе граждан «Гузалкент» в Акдарьинском районе выборы прошли в приподнятом настроении. В выборах принял участие 391 гражданин. Кандидаты в председатели махаллинского схода граждан выступили с предвыборными программами.

В махаллинских сходах граждан «Жалолобод», «Узункишлоқ», «Навзандак» и «Украч», который объединяет три кишлака – «Жалалабад», «Узункишлок», «Навзандак», «Сарибозор» также был избран председатель из достойных кандидатов.

В целях более пристального наблюдения за избирательным процессом председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Н.Умаров, начальник областного управления по поддержке махалли И.Жабборов наблюдали за ходом выборов. Сенатор особо отметил, что избирательные процессы проходят прозрачно и открыто.