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  • 18 май 2022 23:45
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Продолжаются выборы в председатели махаллей

В Тайлакскам и Акдарьинском районах Самаркандской области выборы проводятся открыто и прозрачно.

 

Продолжаются выборы в председатели махаллей


В махаллинском сходе граждан «Гузалкент» в Акдарьинском районе выборы прошли в приподнятом настроении. В выборах принял участие 391 гражданин. Кандидаты в председатели махаллинского схода граждан выступили с предвыборными программами.

 

В махаллинских сходах граждан «Жалолобод», «Узункишлоқ», «Навзандак» и «Украч», который объединяет три кишлака – «Жалалабад», «Узункишлок», «Навзандак», «Сарибозор» также был избран председатель из достойных кандидатов.

 

В целях более пристального наблюдения за избирательным процессом председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Н.Умаров, начальник областного управления по поддержке махалли И.Жабборов наблюдали за ходом выборов. Сенатор особо отметил, что избирательные процессы проходят прозрачно и открыто.


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