Для самаркандцев предлагают 1700 рабочих мест в сфере туризма

1700 рабочих мест. Именно столько вакансий предлагает самый масштабный туристический проект Средней Азии-комплекс Silk Road Samarkand, расположенный на гребном канале Самарканда. Презентация проекта в рамках стартовавших дней карьеры состоялась в конференц-зале международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде. Директора департаментов и руководители отделов представили свои направления и поделились о карьерных перспективах, которые открываются перед членами их команд.





-До следующего года мы должны трудоустроить 1700 человек,-говорит Татьяна Гулькова, руководитель отдела персонала. –Наша цель-это не только обеспечить занятость граждан, но и обучить навыкам настоящего сервиса. Мы живем в солнечном Узбекистане и поэтому должны рассказать о восточном гостеприимстве нашим гостям, которые будут приезжать к нам и с удовольствием возвращаться обратно. У нас около 12 отделов. Для соискателей работы мы предлагаем различные вакансии-от горничных до руководящих должностей.

Университет туризма в Самарканде специализируется на подготовке молодых кадров, кто видит свое развитие в туризме и гостиничном бизнесе, и на сегодняшний день молодой вуз является единственным в республике, осуществляющий подготовку узбекских и международных кадров для индустрии туризма и сервиса.

Встреча работодателей и студентов универа прошла в интерактивной форме. Молодежь интересовало всё-условия работы, привилегии, профессиональные возможности, карьерный рост, возможность совмещения работы с учебой.

-Должен признаться, что весьма заинтересован предложениями, которые нам представили, -рассказывает Ислом Исомеддинов, студент 3-го курса университета туризма «Шелковый путь». –Нам предлагают 1700 новых рабочих мест. Это колоссальная возможность самореализации и самоутверждения в команде с опытными специалистами. Я бы хотел работать в отделе продажи маркетинга, поскольку интересуюсь рекламой, созданием и продвижением контента.

-Мы ищем специалистов разного профиля: от менеджеров фронт офиса до поваров и специалистов отдела питания,-рассказывает Дебора Хейнс, генеральный менеджер отелей Samarkand Regency Amir Temur и Savitsky Plaza. -Предлагаем широкий спектр возможностей для наших сотрудников. В первую очередь – это рост и развитие. Но главное, мы можем принять людей без опыта, и в этом случае мы их обучаем. В отелях, которыми я управляю, открыто примерно 400 позиций. И все они очень разнообразны. Сегодня мы впервые столь широко говорим о том, что нас ждет, и насколько масштабный этот исторический проект. А чтобы узнать более точную дату открытия, следите за нашими новостями.

Туристический комплекс Silk Road Samarkand – это уникальный по масштабам и концепции проект, не имеющий аналогов в мире. Он включает восемь отелей разного профиля, конгресс-центр международного уровня, историко-этнографический комплекс Вечный город, аква-зону с бассейнами, а также рестораны и кафе. Строительство многопрофильного туристического комплекса, занимающего более 260 га, продолжается с прошлого года. Ввод в эксплуатацию и открытие турзоны запланированы на 2022 год. На месте трудятся свыше 4000 рабочих.

-Я являюсь директором отдела логистики и закупок,-говорит Михаил Ирхин. -Объявляя набор о персонале, мы предлагаем вакантные места на должность водителя, грузчика, экспедитора логиста, специалиста по закупкам. Мы не требуем от соискателей опыта работы, всем необходимым навыкам обучим сами. Помимо трудоустройства и зарплаты, которая будет конкурентной на данном рынке, мы предлагаем проезд от места жительства до рабочего места, бесплатное питание, а также проживание для иногородних сотрудников.

Узнать обо всех открытых вакансиях, подробнее ознакомиться с назначением каждого объекта туристического комплекса, пройти собеседование и получить обратную связь от руководителей можно до завтрашнего дня, 30 октября.