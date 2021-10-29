Для самаркандцев предлагают 1700 рабочих мест в сфере туризма
1700 рабочих мест. Именно столько вакансий предлагает самый
масштабный туристический проект Средней Азии-комплекс Silk Road Samarkand,
расположенный на гребном канале Самарканда. Презентация проекта в рамках
стартовавших дней карьеры состоялась в конференц-зале международного
университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде. Директора департаментов и
руководители отделов представили свои направления и поделились о карьерных
перспективах, которые открываются перед членами их команд.
-До следующего года мы должны трудоустроить 1700
человек,-говорит Татьяна Гулькова, руководитель отдела персонала. –Наша цель-это
не только обеспечить занятость граждан, но и обучить навыкам настоящего
сервиса. Мы живем в солнечном Узбекистане и поэтому должны рассказать о восточном
гостеприимстве нашим гостям, которые будут приезжать к нам и с удовольствием
возвращаться обратно. У нас около 12 отделов. Для соискателей работы мы
предлагаем различные вакансии-от горничных до руководящих должностей.
Университет туризма в Самарканде специализируется на
подготовке молодых кадров, кто видит свое развитие в туризме и гостиничном
бизнесе, и на сегодняшний день молодой вуз является единственным в республике, осуществляющий
подготовку узбекских и международных кадров для индустрии туризма и
сервиса.
Встреча работодателей и студентов универа прошла в
интерактивной форме. Молодежь интересовало всё-условия работы, привилегии,
профессиональные возможности, карьерный рост, возможность совмещения работы с
учебой.
-Должен признаться, что весьма заинтересован
предложениями, которые нам представили, -рассказывает Ислом Исомеддинов,
студент 3-го курса университета туризма «Шелковый путь». –Нам предлагают 1700
новых рабочих мест. Это колоссальная возможность самореализации и
самоутверждения в команде с опытными специалистами. Я бы хотел работать в отделе
продажи маркетинга, поскольку интересуюсь рекламой, созданием и продвижением
контента.
-Мы ищем специалистов разного профиля: от менеджеров
фронт офиса до поваров и специалистов отдела питания,-рассказывает Дебора
Хейнс, генеральный менеджер отелей Samarkand Regency Amir Temur и Savitsky
Plaza. -Предлагаем широкий спектр возможностей для наших сотрудников. В первую
очередь – это рост и развитие. Но главное, мы можем принять людей без опыта, и
в этом случае мы их обучаем. В отелях, которыми я управляю, открыто примерно
400 позиций. И все они очень разнообразны. Сегодня мы впервые столь широко
говорим о том, что нас ждет, и насколько масштабный этот исторический проект. А
чтобы узнать более точную дату открытия, следите за нашими новостями.
Туристический комплекс Silk Road Samarkand – это
уникальный по масштабам и концепции проект, не имеющий аналогов в мире. Он
включает восемь отелей разного профиля, конгресс-центр международного уровня,
историко-этнографический комплекс Вечный город, аква-зону с бассейнами, а также
рестораны и кафе. Строительство многопрофильного туристического комплекса,
занимающего более 260 га, продолжается с прошлого года. Ввод в эксплуатацию и открытие
турзоны запланированы на 2022 год. На месте трудятся свыше 4000 рабочих.
-Я являюсь директором отдела логистики и закупок,-говорит
Михаил Ирхин. -Объявляя набор о
персонале, мы предлагаем вакантные места на должность водителя, грузчика,
экспедитора логиста, специалиста по закупкам. Мы не требуем от соискателей опыта
работы, всем необходимым навыкам обучим сами. Помимо трудоустройства и
зарплаты, которая будет конкурентной на данном рынке, мы предлагаем проезд от
места жительства до рабочего места, бесплатное питание, а также проживание для
иногородних сотрудников.
Узнать обо всех открытых вакансиях, подробнее ознакомиться
с назначением каждого объекта туристического комплекса, пройти собеседование и
получить обратную связь от руководителей можно до завтрашнего дня, 30 октября.