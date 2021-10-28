» » » В Самарканде состоялся фестиваль национальных сувениров
﻿
  • 28 октябрь 2021 17:01
  • 68

В Самарканде состоялся фестиваль национальных сувениров

 


Около десяти искусных мастеров и ремесленников города Самарканда выставили лучшие образцы своих работ на фестивале национальных сувениров. Церемония открытия прошла в Государственном музее истории культуры Узбекистана в Самарканде.

 

Целью фестиваля, который охватил все регионы республики, является вклад в развитие туризма, широкая пропаганда культурно-исторического наследия Узбекистана.

 

Организация продаж национальных сувениров, созданных участниками фестиваля, является своего рода поддержкой авторов работ. Это будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов, обеспечит занятость ремесленников и окажет им как материальную, так и моральную поддержку.

 

В рамках фестиваля, чтобы привлечь больше посетителей, содержательно организовать их время, были организованы выставки, конкурсы, мастер-классы, а также выступления фольклорно-этнографических и танцевальных коллективов.

 
Зарина Хакбердиева

Похожие статьи:
﻿
В Самарканде прошел фестиваль «Нафосат 2020»

В Самарканде прошел фестиваль «Нафосат 2020»

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
110 ремесленников со всей республики стали участниками фестиваля “Silk Road Bazaar” в Самарканде

110 ремесленников со всей республики стали участниками фестиваля “Silk Road Bazaar” в Самарканде

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Фестиваль плова прошел в Самарканде

Фестиваль плова прошел в Самарканде

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Стартуют областные этапы фестиваля детского творчества

Стартуют областные этапы фестиваля детского творчества

Новости Самарканда / Культура / ТОП
﻿
«Шарк тароналари» справляет юбилей

«Шарк тароналари» справляет юбилей

Новости Самарканда / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий

© Master Media Production & Broadcast 2020

Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешается только при условии указании ссылки на наш ресурс.

Copyright © 2019 STV.UZ. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

  • Яндекс.Метрика
  • счетчик
Яндекс.Метрика