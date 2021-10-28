В Самарканде состоялся фестиваль национальных сувениров





Около десяти искусных мастеров и ремесленников города Самарканда выставили лучшие образцы своих работ на фестивале национальных сувениров. Церемония открытия прошла в Государственном музее истории культуры Узбекистана в Самарканде.

Целью фестиваля, который охватил все регионы республики, является вклад в развитие туризма, широкая пропаганда культурно-исторического наследия Узбекистана.

Организация продаж национальных сувениров, созданных участниками фестиваля, является своего рода поддержкой авторов работ. Это будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов, обеспечит занятость ремесленников и окажет им как материальную, так и моральную поддержку.

В рамках фестиваля, чтобы привлечь больше посетителей, содержательно организовать их время, были организованы выставки, конкурсы, мастер-классы, а также выступления фольклорно-этнографических и танцевальных коллективов.

Зарина Хакбердиева