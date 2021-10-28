Мраморная гора Иштыхана

В 2020 году в Иштыханском районе Самаркандской области в результате привлечения прямых иностранных инвестиций было запущено предприятие «Dong Stone Progress» по добыче натурального мрамора. Общая стоимость проекта, реализуемого китайскими инвесторами, составляет 4 миллиона долларов. Производственная мощность завода -10 000 кубометров мрамора в год.
Этот проект будет реализован в 2 этапа, которые предусматривают добычу и обработку строительного материала. Для добычи природного камня с карьеров руководство предприятия закупило оборудование китайского производства на сумму 1,6 миллиона долларов. В результате трудоустроено 30 человек.
Добыча мрамора и гранита, а также иных видов природного камня, это как правило механизированный процесс с использованием специализированной строительной и камнедобывающей техники с последующей сортировкой и обработкой добываемого материала.
Сегодня иностранные инвесторы заняты реализацией второго этапа проекта по расширению производства. С этой целью совместное предприятие Samarkand Stone Trade Corporation, общество с ограниченной ответственностью, созданное компанией, планирует обрабатывать природный камень и производить около 50 наименований продукции.
Руководство предприятия работает над строительством перерабатывающего завода в райцентре. Ожидается, что к концу этого года в проект будет привлечено 3,5 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций.
Общая стоимость всего проекта составляет 8 миллионов долларов, и по завершению второго этапа здесь будет создано еще 100 новых рабочих мест. Планируется, что 70-80% продукции из природного камня, производимой на предприятии, будет экспортироваться в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Зарина Хакбердиева