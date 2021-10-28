Мраморная гора Иштыхана

В 2020 году в Иштыханском районе Самаркандской области в результате привлечения прямых иностранных инвестиций было запущено предприятие «Dong Stone Progress» по добыче натурального мрамора. Общая стоимость проекта, реализуемого китайскими инвесторами, составляет 4 миллиона долларов. Производственная мощность завода -10 000 кубометров мрамора в год.





Этот проект будет реализован в 2 этапа, которые предусматривают добычу и обработку строительного материала. Для добычи природного камня с карьеров руководство предприятия закупило оборудование китайского производства на сумму 1,6 миллиона долларов. В результате трудоустроено 30 человек.

-Наша компания была создана в 2019 году,-говорит старший инженер завода Хе Ганг. -В начале слудеющего года мы начали добывать камни в карьерах Иштыханского района. В день добываем порядка 50 кубов мрамора. В две смены здесь трудятся 30 человек. В будущем году мы планируем увеличить количество рабочих мест за счет расширения нашего производства. Сейчас ведется строительство нового цеха, который будет заниматься обработкой природного камня. Сумма инвестиций составит 3,5 миллиона долларов.





Добыча мрамора и гранита, а также иных видов природного камня, это как правило механизированный процесс с использованием специализированной строительной и камнедобывающей техники с последующей сортировкой и обработкой добываемого материала.

Сегодня иностранные инвесторы заняты реализацией второго этапа проекта по расширению производства. С этой целью совместное предприятие Samarkand Stone Trade Corporation, общество с ограниченной ответственностью, созданное компанией, планирует обрабатывать природный камень и производить около 50 наименований продукции.

Руководство предприятия работает над строительством перерабатывающего завода в райцентре. Ожидается, что к концу этого года в проект будет привлечено 3,5 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций.

Общая стоимость всего проекта составляет 8 миллионов долларов, и по завершению второго этапа здесь будет создано еще 100 новых рабочих мест. Планируется, что 70-80% продукции из природного камня, производимой на предприятии, будет экспортироваться в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Зарина Хакбердиева