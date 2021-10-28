Испанскому профессору присвоено звание Почетного профессора СамГУ

Карлос Уриарте Санчес, профессор испанского университета имени короля Хуана Карлоса, доктор юридических наук посетил Самаркандский государственный университет. На встрече обсуждались вопросы налаживания нового научно-практического сотрудничества между университетами Испании и Самарканда.

В рамках визита состоялся «круглый стол» со студентами факультета международных образовательных программ Самаркандского государственного университета. В своем докладе профессор Карлос Уриарте Санчес рассказал о правовой системе Европы, в частности Испании.

- Мы побеседовали с Карлосом Санчесом по многим вопросам, получили ответы на свои вопросы, - говорит студент 2 курса факультета международных образовательных программ Нурсултон Султоналиев. - Радует, что международные связи нашего университета, который адаптируется к мировым образовательным стандартам, позволяют студентам обмениваться мнениями с зарубежными профессорами и преподавателями. За предоставленную возможность хочу поблагодарить ректора нашего университета, члена Сената Олий Мажлиса, профессора Рустама Холмуродова, а также отделение международного сотрудничества.

По окончании мероприятия Карлосу Уриарте Санчесу было присвоено звание Почетного профессора Самаркандского государственного университета, пресс-служба Самаркандского государственного университета.

В свою очередь Карлос Санчес сообщил, что в будущем намерен читать лекции для студентов Самаркандского государственного университета в области права, сотрудничать с учеными университета в научных исследованиях, связанных с Центральной Азией.