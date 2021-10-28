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  • 28 октябрь 2021 10:46
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В Самаркандской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию две солнечные фотоэлектрические электростанции

За два с половиной года с момента создания Министерства энергетики Республики Узбекистан было подписано 18 инвестиционных соглашений в электроэнергетике на строительство и ввод в эксплуатацию электростанций общей мощностью 7 331 МВт к 2025 году (это составляет 50% текущей выработки электроэнергии в Узбекистане).

 

В Самаркандской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию две солнечные фотоэлектрические электростанции

 

Соответственно в различных регионах страны будут построены тепловые, солнечные и ветряные электростанции с применением высокотехнологического оборудования.

 

В Самаркандской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию две солнечные фотоэлектрические электростанции (ФЭС) общей мощностью 320 МВт.

В частности:


1. ФЭС мощностью 100 МВт в Нурабадском районе, которая будет введена в эксплуатацию в декабре 2021 года компанией Total Eren (Франция);

2. ФЭС мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе, которая будет сдана в мае 2023 года компанией Masdar (ОАЭ).


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