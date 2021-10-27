» » » Оштрафованы лица за незаконный вывоз песка и гравия из русла реки Зарафшан
﻿
  • 27 октябрь 2021 15:54
  • 189

Оштрафованы лица за незаконный вывоз песка и гравия из русла реки Зарафшан

В Самаркандской области задержаны жители махалли «Сулувкургон» Пахтачийского района. Мужчины занимались незаконной добычей песчано-гравийной смеси в русле реки Зарафшан.

 

Оштрафованы лица за незаконный вывоз песка и гравия из русла реки Зарафшан

 Оштрафованы лица за незаконный вывоз песка и гравия из русла реки Зарафшан

 Оштрафованы лица за незаконный вывоз песка и гравия из русла реки Зарафшан

 

Факт незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых был выявлен 26 октября в ходе очередного рейда сотрудниками Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.

 

На основании собранных материалов в отношении мужчин составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 70 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан. Злоумышленники должны будут заплатить единовременный платеж в размере 30-кратной базовой расчетной величины.


Похожие статьи:
﻿
Назначен начальник управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области

Назначен начальник управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде Isuzu перевернулся на берег реки Зарафшан

В Самарканде Isuzu перевернулся на берег реки Зарафшан

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области оштрафовали 12 человек за выброс мусора в неположенных местах

В Самаркандской области оштрафовали 12 человек за выброс мусора в неположенных местах

Новости Самарканда
﻿
В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде оштрафованы граждане за ущерб окружающей среде

В Самарканде оштрафованы граждане за ущерб окружающей среде

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика