 Оштрафованы лица за незаконный вывоз песка и гравия из русла реки Зарафшан

В Самаркандской области задержаны жители махалли «Сулувкургон» Пахтачийского района. Мужчины занимались незаконной добычей песчано-гравийной смеси в русле реки Зарафшан.

Факт незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых был выявлен 26 октября в ходе очередного рейда сотрудниками Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.

На основании собранных материалов в отношении мужчин составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 70 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан. Злоумышленники должны будут заплатить единовременный платеж в размере 30-кратной базовой расчетной величины.