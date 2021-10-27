Расширяется улица Бустонсарой в Самарканде

Самарканд в последние два года превратился в большую строительную площадку. В каждом уголке города возводятся высотки, строятся новые объекты, торгово-развлекательные центры, обновляются и реконструируются системы водо- и газоснабжения, а вместе с тем путем демонтажа старых построек расширяются центральные улицы. К примеру, улица Бустонсарой в Самарканде. Здесь задействовано 10 единиц большегрузной техники и около 30 работников дорожно-строительной компании «NEW TECH SAMARKAND».

-В настоящее время наши рабочие заняты рытьем и прессованием дорожного полотна,-говорит прораб стройфирмы Нурбек Бекмурадов. -Далее начнется подготовка нижележащего слоя к процессу укладки асфальта. Это займет примерно 10 дней. Работа на данном отрезке улицы началась неделю назад. За это время удалось опустить поверхность земли протяженностью 400 метров на два метра вниз. Сейчас наша основная задача-подготовить прочное основание, чтобы в будущем асфальтированная дорога надолго послужила. Мы надеемся, что погода нас не подведет.

С течением времени и повышением благосостояния граждан Узбекистана практически в каждой семье как минимум есть одна и более машин, что, в свою очередь, создает проблемы при движении не только по старинным узким улочкам города, но даже и по центральным улицам. Поток машин и узкие дороги постоянно приводят к автомобильным пробкам. Модернизация региона связана не только с ликвидацией существующих проблем на дорогах. Самарканд готовится принять важных гостей в рамках проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году.

По улице Бустонсарой планируется заасфальтировать 840 метров дороги.

Зарина Хакбердиева