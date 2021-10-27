Расширяется улица Бустонсарой в Самарканде

Самарканд в последние два года превратился в большую строительную площадку. В каждом уголке города возводятся высотки, строятся новые объекты, торгово-развлекательные центры, обновляются и реконструируются системы водо- и газоснабжения, а вместе с тем путем демонтажа старых построек расширяются центральные улицы. К примеру, улица Бустонсарой в Самарканде. Здесь задействовано 10 единиц большегрузной техники и около 30 работников дорожно-строительной компании «NEW TECH SAMARKAND».
С течением времени и повышением благосостояния граждан Узбекистана практически в каждой семье как минимум есть одна и более машин, что, в свою очередь, создает проблемы при движении не только по старинным узким улочкам города, но даже и по центральным улицам. Поток машин и узкие дороги постоянно приводят к автомобильным пробкам. Модернизация региона связана не только с ликвидацией существующих проблем на дорогах. Самарканд готовится принять важных гостей в рамках проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году.
По улице Бустонсарой планируется заасфальтировать 840 метров дороги.
Зарина Хакбердиева