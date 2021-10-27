За последние 10 дней в Самаркандской области от отравления газом скончались восемь человек. 5 из них были несовершеннолетними.





Об этом на брифинге заявил представитель УЧС Пастдаргомского района Сироджиддин Абдуллаев.





По данным, за последние десять дней в Самаркандской области зафиксировано 4 случая отравления угарном газом, в результате которых погибли 8 человек. Пятеро из восьми скончавшихся были маленькими детьми. Состояние здоровья еще одного гражданина оценивается, как тяжелое и в настоящее время он находится в больнице.





Предварительное изучение несчастных случаев показало, что граждане отравились газом из-за нарушения эксплуатации обогревателей.