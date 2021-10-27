» » » В массиве Корасув построят родильный комплекс на 200 койко-мест и семейную поликлинику
﻿
  • 27 октябрь 2021 10:21
  • 241

В массиве Корасув построят родильный комплекс на 200 койко-мест и семейную поликлинику

Родильный комплекс будет функционировать на базе роддома №1 в Самарканде. Для строительства нового объекта в постоянное пользование будет выделено 1,8 га пустующих земель на территории городского медицинского объединения.

 

В массиве Корасув построят родильный комплекс на 200 койко-мест и семейную поликлинику

 

Строительство будет вестись по заказу инжиниринговой компании «Единый заказчик» администрации области. Об этом говорится в соответствующем постановлении областного хокима.

 

Согласно документу, инжиниринговая компания совместно с соответствующими организациями предпримет меры по разработке и согласованию предпроектной градостроительной документации объекта, получению экспертных заключений и проведению тендеров.

 

Компетентным лицам поручено обеспечить строгий технический, авторский и государственный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ на объекте на основании утвержденного графика и ввода в эксплуатацию.

 

Кроме того, решено выделить земельный участок под строительство семейной поликлиники. То есть 0,5 га земли, не используемой в сельском хозяйстве, будут переданы в постоянное пользование для строительства нового здания семейной поликлиники.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде будет построена школа футбольного мастерства

В Самарканде будет построена школа футбольного мастерства

Новости Самарканда
﻿
Разъяснение учредителя стройфирмы по строительству базара в массиве Сартепа

Разъяснение учредителя стройфирмы по строительству базара в массиве Сартепа

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде построят пятизвездочный отель за $20 млн

В Самарканде построят пятизвездочный отель за $20 млн

Новости Самарканда / Туризм
﻿
В Самарканде строится современная поликлиника

В Самарканде строится современная поликлиника

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Введены в строй новые лечебные учреждения

Введены в строй новые лечебные учреждения

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика