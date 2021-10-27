В массиве Корасув построят родильный комплекс на 200 койко-мест и семейную поликлинику

Родильный комплекс будет функционировать на базе роддома №1 в Самарканде. Для строительства нового объекта в постоянное пользование будет выделено 1,8 га пустующих земель на территории городского медицинского объединения.

Строительство будет вестись по заказу инжиниринговой компании «Единый заказчик» администрации области. Об этом говорится в соответствующем постановлении областного хокима.

Согласно документу, инжиниринговая компания совместно с соответствующими организациями предпримет меры по разработке и согласованию предпроектной градостроительной документации объекта, получению экспертных заключений и проведению тендеров.

Компетентным лицам поручено обеспечить строгий технический, авторский и государственный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ на объекте на основании утвержденного графика и ввода в эксплуатацию.

Кроме того, решено выделить земельный участок под строительство семейной поликлиники. То есть 0,5 га земли, не используемой в сельском хозяйстве, будут переданы в постоянное пользование для строительства нового здания семейной поликлиники.