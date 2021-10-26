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  • 26 октябрь 2021 11:02
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На некоторых улицах Самарканда изменен режим светофоров

В настоящее время в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году с целью обеспечения безопасности движения на улицах города расширяются дороги, строятся мосты, а также проводятся ремонтно-восстановительные работы.

 

На некоторых улицах Самарканда изменен режим светофоров

Как сообщили в дорожной службе Самарканда, на этом фоне на нескольких улицах города возникают пробки.

 

Для предотвращения автомобильной пробки на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Бустонсарой зеленый свет светофора в направлении Мирзо Улугбека был продлен с 26 до 35 секунд. Аналогичным образом внесены изменения в работу светофора, установленного на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Шохруха - с 26 до 35 секунд.

 

Также увеличено время движения от пересечения улиц Мирзо Улугбека и Махмуда Кошгари в направлении Мирзо Улугбека до 35 секунд.

 

На пересечении улиц Мирзо Улугбека и Абдурахмона Джами зеленый свет светофора в направлении Мирзо Улугбека изменен с 22 на 35 секунд.

 

Кроме того, на пересечении улиц Огахий и Озод Шарк установлены дорожные знаки «Въезд запрещен», «Движение влево», «Движение вправо» и «Полоса с односторонним движением».


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