Будет установлено сотрудничество между Самаркандом и Валенсией

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов встретился с президентом Международной программы ЮНЕСКО «Великий шелковый путь» Хосе Марио Чичилло Барбером, который участвовал в выборах Президента Республики Узбекистан в качестве наблюдателя.

Э. Турдимов отметил, что необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и Испанией основана на том, что традиционные дружеские отношения между двумя странами имеют давнюю историю.

На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, а также укрепление сотрудничества между Самаркандом и Валенсией, пишет Уза.

– Автономная провинция Валенсия - один из старейших регионов Испании, - сказал Хосе Марио Чичилло Барбер. - Туризм - важнейшая отрасль экономики Валенсии. В этой сфере ведет деятельность более 15 процентов трудоспособного населения области. Особенно в последние годы туризм стал движущей силой экономического развития в регионе. В этой связи очень важно установить постоянные дружественные взаимовыгодные связи между Валенсией и Самаркандом.

Эркинжон Турдимов отметил, что Испания достигла больших результатов в сфере туризма и имеет передовой опыт, а также подчеркнул необходимость проведения таких культурных и туристических мероприятий, как «Дни Самарканда в Валенсии» и «Дни Валенсии в Самарканде».