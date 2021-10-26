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  • 26 октябрь 2021 9:58
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Будет установлено сотрудничество между Самаркандом и Валенсией

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов встретился с президентом Международной программы ЮНЕСКО «Великий шелковый путь» Хосе Марио Чичилло Барбером, который участвовал в выборах Президента Республики Узбекистан в качестве наблюдателя.

 

Будет установлено сотрудничество между Самаркандом и Валенсией

 

Э. Турдимов отметил, что необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и Испанией основана на том, что традиционные дружеские отношения между двумя странами имеют давнюю историю.

 

На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, а также укрепление сотрудничества между Самаркандом и Валенсией, пишет Уза.

 

– Автономная провинция Валенсия - один из старейших регионов Испании, - сказал Хосе Марио Чичилло Барбер. - Туризм - важнейшая отрасль экономики Валенсии. В этой сфере ведет деятельность более 15 процентов трудоспособного населения области. Особенно в последние годы туризм стал движущей силой экономического развития в регионе. В этой связи очень важно установить постоянные дружественные взаимовыгодные связи между Валенсией и Самаркандом.

 

Эркинжон Турдимов отметил, что Испания достигла больших результатов в сфере туризма и имеет передовой опыт, а также подчеркнул необходимость проведения таких культурных и туристических мероприятий, как «Дни Самарканда в Валенсии» и «Дни Валенсии в Самарканде».


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