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  • 26 октябрь 2021 9:46
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Самарканд примет состязания “Кубок Тумарис”

27-29 октября этого года в Самарканде пройдет первый международный женский турнир по стрельбе из лука «Кубок Тумарис», сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Узбекистана.

 

Самарканд примет состязания “Кубок Тумарис”

 

Ожидается, что помимо узбекских спортсменов в турнире примут участие более 50 талантливых спортсменов из Казахстана, Грузии, Украины, России, Таджикистана и Кыргызстана.

 

Международный турнир пройдет в спортивном комплексе «Динамо» в Самарканде. Наши представители, которые примут участие в этом международном турнире, сейчас проходят интенсивную подготовку. По сообщению тренерского совета национальной сборной Узбекистана по стрельбе из лука, 27 талантливых стрелков будут отобраны на сборах для участия в международном турнире «Кубок Тумарис».

 

Федерация стрельбы из лука Узбекистана совместно с партнерскими организациями предпринимает необходимые меры для проведения этого престижного соревнования на высоком уровне, организации встреч и проводов зарубежных спортивных делегаций, ознакомления их с достопримечательностями нашей страны.


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