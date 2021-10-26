Самарканд примет состязания “Кубок Тумарис”

27-29 октября этого года в Самарканде пройдет первый международный женский турнир по стрельбе из лука «Кубок Тумарис», сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Узбекистана.

Ожидается, что помимо узбекских спортсменов в турнире примут участие более 50 талантливых спортсменов из Казахстана, Грузии, Украины, России, Таджикистана и Кыргызстана.

Международный турнир пройдет в спортивном комплексе «Динамо» в Самарканде. Наши представители, которые примут участие в этом международном турнире, сейчас проходят интенсивную подготовку. По сообщению тренерского совета национальной сборной Узбекистана по стрельбе из лука, 27 талантливых стрелков будут отобраны на сборах для участия в международном турнире «Кубок Тумарис».

Федерация стрельбы из лука Узбекистана совместно с партнерскими организациями предпринимает необходимые меры для проведения этого престижного соревнования на высоком уровне, организации встреч и проводов зарубежных спортивных делегаций, ознакомления их с достопримечательностями нашей страны.