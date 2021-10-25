 Международные наблюдатели знакомятся с древней архитектурой Самарканда

Представители международных организаций, журналисты из зарубежных стран, прибывшие в нашу страну для наблюдения за выборами Президента Республики Узбекистан, знакомятся с туристическими возможностями Самарканда.

Делегаты ознакомились с достопримечательностями города- мавзолеем Амира Тимура, площадью Регистан, туристической деревней Конигиль. На гостей огромное впечатление произвело гостеприимство и радушие узбекского народа, а также восточный колорит и характерный стиль архитектурных памятников нашего города. Визит продолжается.

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области