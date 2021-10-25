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  • 25 октябрь 2021 14:23
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Международные наблюдатели знакомятся с древней архитектурой Самарканда

Представители международных организаций, журналисты из зарубежных стран, прибывшие в нашу страну для наблюдения за выборами Президента Республики Узбекистан, знакомятся с туристическими возможностями Самарканда.

 

Международные наблюдатели знакомятся с древней архитектурой Самарканда

 Международные наблюдатели знакомятся с древней архитектурой Самарканда

 Международные наблюдатели знакомятся с древней архитектурой Самарканда

 

Делегаты ознакомились с достопримечательностями города- мавзолеем Амира Тимура, площадью Регистан, туристической деревней Конигиль. На гостей огромное впечатление произвело гостеприимство и радушие узбекского народа, а также восточный колорит и характерный стиль архитектурных памятников нашего города. Визит продолжается.

 

Пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области


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