Работники УВД Самаркандской области награждены нагрудными знаками

Шавкат Мирзиёев наградил группу сотрудников органов внутренних дел по случаю 25 октября - Дня внутренних дел. Среди награжденных есть и работники УВД Самаркандской области. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства подписал соответствующий Указ «О награждении группы сотрудников в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел».

В документе говорится, что за многолетний плодотворный труд в органах внутренних дел страны, особые заслуги в обеспечении общественной безопасности и спокойствия народа, укреплении мира и стабильности, повышении эффективности борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, показательную деятельность по защите прав, свобод и законных интересов граждан, проявленные мужество и отвагу при исполнении почетного долга, достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе преданности и любви к Родине, а также в связи с тридцатилетием Министерства внутренних дел Республики Узбекистан наградить:

медалью «Жасорат»

Кодирова Ахмада Жумановича - командира отряда батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Самаркандской области

медалью «Содиқ хизматлари учун»

Алкарова Элдора Махмудовича - заместителя начальника Управления внутренних дел Самаркандской области – начальника управления обеспечения безопасного туризма

Бариева Замира Серверовича - младшего инспектора-кинолога кинологической службы Управления внутренних дел Самаркандской области.