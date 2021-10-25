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  • 25 октябрь 2021 11:06
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Работники УВД Самаркандской области награждены нагрудными знаками

Шавкат Мирзиёев наградил группу сотрудников органов внутренних дел по случаю 25 октября - Дня внутренних дел. Среди награжденных есть и работники УВД Самаркандской области. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства подписал соответствующий Указ «О награждении группы сотрудников в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел».

 

 

В документе говорится, что за многолетний плодотворный труд в органах внутренних дел страны, особые заслуги в обеспечении общественной безопасности и спокойствия народа, укреплении мира и стабильности, повышении эффективности борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, показательную деятельность по защите прав, свобод и законных интересов граждан, проявленные мужество и отвагу при исполнении почетного долга, достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе преданности и любви к Родине, а также в связи с тридцатилетием Министерства внутренних дел Республики Узбекистан наградить:

 

медалью «Жасорат» 

 

Кодирова Ахмада Жумановича    -    командира отряда батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Самаркандской области

 

медалью «Содиқ хизматлари учун»

 

Алкарова Элдора Махмудовича    -    заместителя начальника Управления внутренних дел Самаркандской области – начальника управления обеспечения безопасного туризма

 

Бариева Замира Серверовича    -    младшего инспектора-кинолога кинологической службы Управления внутренних дел Самаркандской области.


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