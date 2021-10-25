В Самаркандской области мать выплатила своим детям алиментов на 117 миллионов сумов

В Нарпайском районе Самаркандской области мать-задолжница выплатила своим детям алименты на 117 миллионов сумов. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на областное управление БПИ.

Сообщается, что решением Иштыханского межрайонного гражданского суда от 12 октября 2021 года с должника Э.Н. было предписано взыскать в пользу истца М.Н. алименты в размере одной трети дохода на содержание его двоих детей. Согласно решению суда, исполнительное дело вело Нарпайское районное отделение БПИ.

В соответствии со статьями 21 и 87 Закона «Об исполнении документов судебных и иных органов» в соответствующие организации были направлены запросы для определения имущества должника в соответствии с настоящим исполнительным документом. Согласно полученной информации, на все имущество должника был наложен арест.

Представители БПИ провели разъяснительную беседу с Э.Н. Ей объяснили, что долг каждого родителя - поддерживать своих детей материально.

Мать-задолжница, сделав правильные выводы, выплатила алименты в размере 117 миллионов 730 тысяч сумов.