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  • 24 октябрь 2021 21:07
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В Самаркандской области проголосовали 80% избирателей

В Самаркандской области в выборах Президента РУз  приняли участие 1 748 625 человек из 2 194 392 зарегистрированных избирателей региона, или 80 процентов. Таковы предварительные данные, которые были озвучены на брифинге по итогам голосования с участием председателя 7-й Самаркандской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан Ф. Тошева.

 

В Самаркандской области проголосовали 80% избирателей

 

 

Выборы президента завершились сегодня в 20:00. В это время закрылись все 1111 избирательных участков, и началась обработка бюллетеней.

 

Участковые избирательные комиссии проводят подсчет голосов. За этим процессом следят Уполномоченные представители политических партий, наблюдатели органов самоуправления граждан и представители аккредитованных СМИ.

 

В Самаркандской области проголосовали 80% избирателей

 

 

Обращений о нарушениях избирательного законодательства в течение дня в окружную избирательную комиссию не поступало. Жалобы на технические недочеты и недоработки своевременно устранялись с помощью соответствующих организаций.

 

В Самаркандской области проголосовали 80% избирателей

 

 

Пресс-центр окружной избирательной комиссии.


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