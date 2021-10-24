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  • 24 октябрь 2021 16:18
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Что говорят международные наблюдатели о выборах в Самарканде?

 

 

Дюрсо Джеймс, международный наблюдатель (США): «Я приехал из Соединенных штатов Америки, в процессе выборов в Узбекистане участвую впервые. Я убедился в том, что голосование на местах проходит на высоком уровне, на каждой выдаваемой избирателю бюллетени имеется штамп, она подписана и выдается в единственном экземпляре. Еще один факт, на который я обратил внимание, это наличие камер видеонаблюдений. Мне сказали, что они установлены в 16 избирательных участках. Это, в свою очередь, свидетельствует о прозрачности и открытости системы выборов»

 

Кягол Бюхо Бунак, международный наблюдатель (Франция): «Я приехала в Самарканд буквально несколько минут назад. В качестве международного наблюдателя впервые участвовала в выборах в Узбекистане в 2019 году. Мне очень понравился этот избирательный участок, который находится в здании университета. Что меня удивило, это то, что здесь созданы условия также для слабовидящих людей».

 

Зарина Хакбердиева


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