 В Самарканде более 60 людей с инвалидностью получили средства реабилитации

В Самарканде около 60 инвалидов получили технические средства реабилитации, которые предназначены для облегчения их повседневной жизни-специальные инвалидные коляски, костыли и трости, а также слуховые аппараты.

На благотворительной акции, организованной Самаркандским областным обществом инвалидов, партнерскими организациями и спонсорами, отмечалось, что особое внимание в нашей стране уделяется всесторонней поддержке граждан, нуждающихся в социальной защите, решению их проблем.

Мероприятие продолжилось оживленными беседами за чашкой чая.