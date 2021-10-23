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  • 23 октябрь 2021 15:47
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В Самарканде более 60 людей с инвалидностью получили средства реабилитации

В Самарканде около 60 инвалидов получили технические средства реабилитации, которые предназначены для облегчения их повседневной жизни-специальные инвалидные коляски, костыли и трости, а также слуховые аппараты.

 

В Самарканде более 60 людей с инвалидностью получили средства реабилитации

 В Самарканде более 60 людей с инвалидностью получили средства реабилитации

 В Самарканде более 60 людей с инвалидностью получили средства реабилитации

 

На благотворительной акции, организованной Самаркандским областным обществом инвалидов, партнерскими организациями и спонсорами, отмечалось, что особое внимание в нашей стране уделяется всесторонней поддержке граждан, нуждающихся в социальной защите, решению их проблем.

 

Мероприятие продолжилось оживленными беседами за чашкой чая.


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