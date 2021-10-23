Как подключиться к новому каналу Renessans TV?

Как мы ранее сообщали, 1 сентября в тестовом режиме был запущен телеканал Renessans TV. Накануне состоялась презентация центральной редакции. Телеканал скоро будет запущен в полном формате. Единая телесеть намерена сотрудничать со всеми региональными негосударственными телевизионными каналами.

Однако не все знают, как подключиться к новому каналу. Для подключения Renessans TV нужно произвести ручной поиск в настройках телевизора. Телеканал Renessans TV в Самаркандской области транслируется на 31 ТВК в формате DVB-T.

Для настройки канала необходимо выполнить поиск на вашем устройстве (телевизор, тюнер), предварительно выставить в настройках канал приема (31 твк или по частоте 554 MHZ). Единственное требование — необходимо, чтобы тюнер поддерживал стандарт цифрового телевидения DVB-T или DVB-T2.

Renessans TV транслируется в пакете HD каналов Sevimli HD, Zor tv HD, Miliy tv HD.

Стоит отметить, что благодаря данному проекту СТВ также возвращается в телевизионный эфир и уже в скорое время самаркандцы вновь увидят и услышат позывные родной самаркандской телерадиокомпании в эфире Renessans TV.