» » » В Самарканде автомобиль KIA повредил две машины, припаркованные на обочине дороги
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  • 23 октябрь 2021 11:39
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В Самарканде автомобиль KIA повредил две машины, припаркованные на обочине дороги

В Самарканде автомобиль KIA столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Nexia-3. В результате «Нексия-3» врезалась в другую машину, стоящую впереди. Об этом сообщили в УБДД УВД.

 

В Самарканде автомобиль KIA повредил две машины, припаркованные на обочине дороги

 

ДТП произошло 17 октября 2021 года в 12:25 в Самарканде на улице Мирзо Улугбека. За рулем автомобиля KIA находился 25-летний Н.М. Водитель, не справившись с управлением, ударил в заднюю часть автомобиля Nexia-3, припаркованного на правой стороне дороги. От удара последний столкнулся с транспортным средством Cobalt.

 

Как сообщается, пострадавших в аварии нет, однако, все три машины серьезно повреждены. Все собранные документы отправлены на рассмотрение в Самаркандский городской суд по уголовным делам. 


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