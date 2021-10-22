Доверенное лицо Шавката Мирзиеева в Самарканде провел брифинг по итогам встреч с избирателями

Доверенное лицо кандидата в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самаркандской области Рустам Холмуродов провел брифинг для СМИ по итогам встреч с избирателями.





Рабочая группа во главе с доверенным лицом провела более 30 встреч с представителями различных секторов во время агитационной кампании в Самаркандской области. Подготовлены видеоролики, баннеры и более 20 видов визуальных, печатных и аудиовизуальных материалов.

Рустам Холмурадов отметил, что в ходе встреч с избирателями он проанализировал взгляды и мнения наших граждан. Он признал тот факт, что сегодня избиратели Нового Узбекистана изменили свое мировоззрение, политическую активность, уверенность в завтрашнем дне и им небезразлична судьба страны.

«Глобальные изменения в отдаленных районах являются результатом политики, проводимой Шавкатом Мирзиёевым на протяжении последних пяти лет в рамках «Стратегии действий». Развитие промышленности в сельских местностях, строительство новых дошкольных учреждений, современных школ, семейных сельских медицинских пунктов, дорог, создание кластерных хозяйств кардинально изменили жизнь горожан в лучшую сторону»,- подметил Р.Холмурадов.

В ходе избирательной кампании 20 сентября кандидат и его доверенные лица встретились более чем с 30 представителями различных сфер в регионе, проведено более 50 публичных агитационных мероприятий партии УзЛиДеП. На государственных и негосударственных телеканалах транслировалось около 100 новостей и видеороликов. Кроме того, более 20 материалов транслировались на государственных и негосударственных радиоканалах.

Зарина Хакбердиева