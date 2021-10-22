Жителя Самаркандской области, избившего врача в роддоме, посадили на 15 суток

Ранее мы писали о том, что в самаркандском роддоме избили врача, призывавшего к порядку пьяных людей.

Согласно новой информации, поступившей от пресс-службы УВД Самаркандской области, мужчина был задержан на 15 суток. Об этом пишет Repost.

Напомним, что 28-летний Д.Э.и группа его знакомых пришли в роддом в нетрезвом состоянии и шумели. Кроме того, они оскорбляли больных, проходивших лечение в родильном комплексе, беременных женщин, врачей и других медработников.

В свою очередь, врач У.X. попытался успокоить мужчин. Однако, гражданин Д.E. потянул его за одежду, порвал её и вдобавок избил врача.

По данному факту районным ОВД была проведена доследственная проверка, а собранные документы передали в Пайарыкский районный суд.

Так, 21 октября гражданин Д.Е. был признан виновным по статье 183 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и приговорен к 15 суткам ареста.