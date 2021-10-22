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  • 22 октябрь 2021 8:45
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Российские журналисты ознакомились с подготовкой к выборам в Самарканде

Председатель 7-й Самаркандской окружной избирательной комиссии по проведению выборов Президента Республики Узбекистан Ф. Тошев в окружном пресс-центре встретился с российскими журналистами, прибывшими для наблюдения за продолжающимся в нашей стране избирательным процессом.

 

Российские журналисты ознакомились с подготовкой к выборам в Самарканде

 

Гостей проинформировали о ходе избирательной кампании, деятельности окружной избирательной комиссии, списках избирателей, предвыборной агитации кандидатов.

 

Было отмечено, что цель формирования электронного списка – обеспечить реализацию принципа «один избиратель - один голос», что избирательный процесс организован по принципу открытости и прозрачности, а выборы впервые проводятся на основе Избирательного кодекса, в качестве эксперимента в каждом из 16 городов и районов области организованы избирательные участки, в которых создана возможность наблюдать за выборами в режиме онлайн.

 

- В ходе избирательной кампании этого года мы получаем много предложений от иностранных наблюдателей, изучаем вопросы, на которые нам следует обратить особое внимание, - говорит председатель окружной избирательной комиссии Ф. Тошев. - Мы учтем все эти аспекты на следующих выборах. И что немаловажно, граждане небезразличны к выборам.


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