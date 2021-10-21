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  • 21 октябрь 2021 23:55
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В Самарканде появятся магазины Duty Free

В Самарканде появятся магазины Duty Free

В Самарканде, Бухаре, Хорезме, Коканде планируется открыть магазины беспошлинной торговли Duty Free. Об этом стало известно из закона "О внесении дополнений и изменений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан", одобренного Сенатом Олий Мажлиса. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

 

Согласно документу, также сокращаются сроки таможенного оформления с трех дней до одних суток.

 

Кроме того, отменяется выдача разрешений для размещения товаров и транспортных средств под соответствующие таможенные режимы. К тому же закрепляется правовая основа для установления нормы выхода товаров, образовавшихся в ходе переработки.

 

Также намечено оптимизировать список товаров, освобождаемых от налогообложения при ввозе на территорию Узбекистана.

 

Помимо этого, Таможенный кодекс дополнится новыми статьями, согласно которым будет введена новая система досудебного разрешения споров между таможней и предпринимателями.


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