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  • 21 октябрь 2021 16:18
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В Самарканде досрочно проголосовали 51 535 граждан

24 октября в стране пройдет один из главных политических процессов-выборы Президента Республики Узбекистан. С целью ознакомления с условиями, созданными для граждан на избирательных участках, пресс-центр Самаркандской окружной избирательной комиссии № 7 по выборам организовал пресс-тур для представителей СМИ.

 


В Самаркандской области готовы к выборам все 1111 избирательных участков. До вчерашнего дня в регионе проводилось досрочное голосование. Напомним, оно длилось с 14 октября по 20 октября. С момента досрочного голосования по области всего проголосовало 51 535 граждан.

 

Журналисты в ходе пресс-тура ознакомились с деятельностью комиссии на избирательном участке № 110, расположенном в городском центре государственных услуг. На этом избирательном участке ожидается участие 1878 избирателей, проживающих в махаллях «Каттакургон» и «Саидризо Ализода». К настоящему времени здесь досрочно проголосовали шесть человек. 

 

Учитывая, что выборы будут проходить в условиях пандемии, избирательные участки уже обеспечены одноразовыми медицинскими масками и антисептиками. В день выборов на каждом участке будут дежурить по два медработника, отвечающие за здоровье избирателей.

 

Согласно закону о выборах, внесение изменений в списки избирателей приостанавливается за пять дней до выборов. Согласно окончательному списку, общее количество избирателей в области составляет 2 189 526 человек, в том числе 151 676 голосующих впервые.

 

Голосование состоится 24 октября с 8.00 до 20.00.

 
Зарина Хакбердиева

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