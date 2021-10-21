В Самарканде досрочно проголосовали 51 535 граждан

24 октября в стране пройдет один из главных политических процессов-выборы Президента Республики Узбекистан. С целью ознакомления с условиями, созданными для граждан на избирательных участках, пресс-центр Самаркандской окружной избирательной комиссии № 7 по выборам организовал пресс-тур для представителей СМИ.





В Самаркандской области готовы к выборам все 1111 избирательных участков. До вчерашнего дня в регионе проводилось досрочное голосование. Напомним, оно длилось с 14 октября по 20 октября. С момента досрочного голосования по области всего проголосовало 51 535 граждан.

Журналисты в ходе пресс-тура ознакомились с деятельностью комиссии на избирательном участке № 110, расположенном в городском центре государственных услуг. На этом избирательном участке ожидается участие 1878 избирателей, проживающих в махаллях «Каттакургон» и «Саидризо Ализода». К настоящему времени здесь досрочно проголосовали шесть человек.

Учитывая, что выборы будут проходить в условиях пандемии, избирательные участки уже обеспечены одноразовыми медицинскими масками и антисептиками. В день выборов на каждом участке будут дежурить по два медработника, отвечающие за здоровье избирателей.

Согласно закону о выборах, внесение изменений в списки избирателей приостанавливается за пять дней до выборов. Согласно окончательному списку, общее количество избирателей в области составляет 2 189 526 человек, в том числе 151 676 голосующих впервые.

Голосование состоится 24 октября с 8.00 до 20.00.

Зарина Хакбердиева