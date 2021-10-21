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  • 21 октябрь 2021 12:03
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В Самарканде отметили праздник узбекского языка

В Центральном парке имени Алишера Навои в Самарканде ранним утром прошла церемония возложения цветов к памятнику Алишеру Навои по случаю праздника узбекского языка и 32-летия со дня придания узбекскому языку статуса государственного языка.

 


В мероприятии приняли участие представители областных и городских администраций, областного отделения Союза писателей Узбекистана, профессорско-преподавательский состав вузов, работники народного образования, отделов дошкольного образования, национально-культурных центров, махаллей, а также представители широкой общественности.

 

Торжество, посвященное празднику узбекского языка, продолжилось выступлениями литературоведов и художественных деятелей области. Были зачитаны стихотворения и отрывки из хадисов и произведений основоположника узбекского языка, великого тюркского поэта и мыслителя Алишера Навои.

 

Мероприятия, приуроченные к этой дате, повсеместно пройдут в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях региона, также ожидается проведение концертной программы во Дворце культуры «Нурафшон».

 

Зарина Хакбердиева


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