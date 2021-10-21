» » » За экологические правонарушения в Самарканде в этом году наказаны свыше 3,5 тысяч человек
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  • 21 октябрь 2021 10:31
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За экологические правонарушения в Самарканде в этом году наказаны свыше 3,5 тысяч человек

В Самаркандской области за 9 месяцев текущего года приняты меры в отношении 3741 должностного лица и гражданина за правонарушения в области экологии. Об этом было сказано на пресс-конференции, проведенной Самаркандским региональным Департаментом экологии и охраны окружающей среды.

 

За экологические правонарушения в Самарканде в этом году наказаны свыше 3,5 тысяч человек

 

Глава ведомства А.Раимджанов и работники Департамента проинформировали о последних событиях в области экологии, в том числе о проделанной за последние 9 месяцев работе по защите окружающей среды, улучшении экологической ситуации в регионе и ожидаемых изменениях.

 

По данным пресс-конференции, за 9 месяцев 2021 года проведены свыше 3,5 тысяч профилактических мероприятий и рейды по предотвращению нарушений. В результате за правонарушения были оштрафованы 3741 должностное лицо и гражданин на общую сумму 2 млрд 141 млн сумов.

 

За экологические правонарушения в Самарканде в этом году наказаны свыше 3,5 тысяч человек

 

В настоящее время ведется работа по взысканию штрафов. При этом ущерб окружающей природе выявлен на 588 млн 551 тыс. сумов по 227 случаям.


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