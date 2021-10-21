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  • 21 октябрь 2021 8:12
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Журналисты и блогеры посетили избирательные участки в Самарканде

Пресс-центр Самаркандской окружной избирательной комиссии № 7 по выборам Президента Республики Узбекистан организовал пресс-тур для представителей СМИ с целью ознакомления с условиями, созданными для граждан на избирательных участках.

 

Журналисты и блогеры посетили избирательные участки в Самарканде

 

Сначала журналисты и блогеры ознакомились с деятельностью комиссии на избирательном участке № 110, расположенном в городском центре государственных услуг. На этом избирательном участке проголосуют 1878 избирателей, проживающих в махаллях «Каттакургон» и «Саидризо Ализода».

 

К настоящему времени досрочно проголосовали шесть граждан.  


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