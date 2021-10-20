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  • 20 октябрь 2021 23:26
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Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области

Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской областиНеожиданный сюрприз ждал работников ООО "OQBUTA GOLD", расположенного в махалле "Рахматабад" Ургутского района Самаркандской области. Придя на работу утром 19 октября, они обнаружили на территории предприятия дикого зверя.

 

Неожиданным гостем оказалась молодая туркестанская рысь. Предположительно, представитель отряда кошачьих явился с другого берега реки Зарафшан, сообщает в Telegram-канале Информационная служба Департамента экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.

 

Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской областиРаботники покормили пушистую гостью, а затем связались с Ургутской районной инспекцией по экологии и охране окружающей среды и райотделом лесного хозяйства. Специалисты срочно выехали на место и отловили хищника.

 

"В настоящее время это уникальное животное проходит специальное ветеринарное обследование, и в ближайшее время его планируется выпустить в дикую природу", - говорится в сообщении экологов.

 

Туркестанская рысь – редкое животное, обитающее на территории Узбекистана в горах Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, в основном, в средней и верхней части гор. Распространена также в Казахстане, Монголии, западном Китае, Афганистане, Пакистане и на севере Индии.


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