Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области

Неожиданный сюрприз ждал работников ООО "OQBUTA GOLD", расположенного в махалле "Рахматабад" Ургутского района Самаркандской области. Придя на работу утром 19 октября, они обнаружили на территории предприятия дикого зверя.

Неожиданным гостем оказалась молодая туркестанская рысь. Предположительно, представитель отряда кошачьих явился с другого берега реки Зарафшан, сообщает в Telegram-канале Информационная служба Департамента экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.

Работники покормили пушистую гостью, а затем связались с Ургутской районной инспекцией по экологии и охране окружающей среды и райотделом лесного хозяйства. Специалисты срочно выехали на место и отловили хищника.

"В настоящее время это уникальное животное проходит специальное ветеринарное обследование, и в ближайшее время его планируется выпустить в дикую природу", - говорится в сообщении экологов.

Туркестанская рысь – редкое животное, обитающее на территории Узбекистана в горах Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, в основном, в средней и верхней части гор. Распространена также в Казахстане, Монголии, западном Китае, Афганистане, Пакистане и на севере Индии.