В самаркандском роддоме избили врача, призывавшего к порядку пьяных людей

19 октября около 18: 30 часов в житель махалли «Истиклол» Пайарыкского района Самаркандской области со своими знакомыми избили врача акушера-гинеколога У.Х. районного медицинского объединения, сообщает Repost со ссылкой на Daryo.

Как отмечает 28-летний Д.Э.и группа его знакомых пришли в роддом в нетрезвом состоянии и шумели. Кроме того, они оскорбляли больных, проходивших лечение в родильном комплексе, беременных женщин, врачей и других медработников.

«Я сказал им не шуметь, так как в отделении были тяжелобольные люди. Сказал, чтобы они не оскорбляли врачей. Точнее, я хотел их успокоить. Но они вытолкали меня из двери родильного дома, порвали мне специальную рабочую одежду и избили» — сказал пострадавший.

Как сообщил У.Х., он обратился в прокуратуру Пайарыкского района с просьбой принять законные меры в отношении Д.Э. и его знакомых.