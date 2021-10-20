» » » В самаркандском роддоме избили врача, призывавшего к порядку пьяных людей
﻿
  • 20 октябрь 2021 22:57
  • 364

В самаркандском роддоме избили врача, призывавшего к порядку пьяных людей

В самаркандском роддоме избили врача, призывавшего к порядку пьяных людей19 октября около 18: 30 часов в житель махалли «Истиклол» Пайарыкского района Самаркандской области со своими знакомыми избили врача акушера-гинеколога У.Х. районного медицинского объединения, сообщает Repost со ссылкой на Daryo.

 

Как отмечает 28-летний Д.Э.и группа его знакомых пришли в роддом в нетрезвом состоянии и шумели. Кроме того, они оскорбляли больных, проходивших лечение в родильном комплексе, беременных женщин, врачей и других медработников.

 

«Я сказал им не шуметь, так как в отделении были тяжелобольные люди. Сказал, чтобы они не оскорбляли врачей. Точнее, я хотел их успокоить. Но они вытолкали меня из двери родильного дома, порвали мне специальную рабочую одежду и избили» — сказал пострадавший.

 

Как сообщил У.Х., он обратился в прокуратуру Пайарыкского района с просьбой принять законные меры в отношении Д.Э. и его знакомых.


Похожие статьи:
﻿
В самаркандском ресторане гости избили хозяина и его семью за то, что тот не впускал их

В самаркандском ресторане гости избили хозяина и его семью за то, что тот не впускал их

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде родственники ученика избили замдиректора

В Самарканде родственники ученика избили замдиректора

Новости Самарканда
﻿
Избили и украли телефон IPHONE-11 Pro MAX: в Самарканде задержали двух подозреваемых в грабеже

Избили и украли телефон IPHONE-11 Pro MAX: в Самарканде задержали двух подозреваемых в грабеже

Новости Самарканда
﻿
Врач, которого избили пьяные родственники пациента, требует справедливости у властей

Врач, которого избили пьяные родственники пациента, требует справедливости у властей

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области родственник пациента избил врача

В Самаркандской области родственник пациента избил врача

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика