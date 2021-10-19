Сдано в эксплуатацию здание СамМИ на 800 мест

В День города Самарканда наряду с другими социальными объектами сдано в эксплуатацию новое здание Самаркандского государственного медицинского института. Оно рассчитано на 800 мест. В день открытия было очень многолюдно. В мероприятии приняли участие хоким области Эркинжон Турдимов, общественность, профессора и студенты института.





Строительство этого объекта началось в 2017 году. В корпусе 12 кафедр, более 200 аудиторий, 15 лабораторных кабинетов. Все залы оснащены современными мультимедийными и IT-технологиями, интерактивными досками, новейшим лабораторным оборудованием и планшетными мониторами.

По словам ректора СамМИ Жасура Ризаева, сегодня мы видим прямой результат того внимания, которое уделяется образованию и здравоохранению в нашей стране. Сдан в эксплуатацию главный учебный корпус института. Созданные в этом здании условия позволяют готовить специалистов, способных выдержать международную конкуренцию.

В этом году медицинский институт перешел на новую пятидневную систему обучения. Шестой день - это день самостоятельной подготовки. Для профессоров и преподавателей он объявлен методическим днем.

Сегодня высшее образование претерпевает масштабную реформу. В частности, охват высшим образованием в нашей стране увеличился с 9% до 25-30%. Ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до пятидесяти процентов. Изменения есть и в СамМИ. Например, четыре года назад в мединституте учились четыре тысячи студентов, сегодня их количество приближается к восьми тысячам.

В связи со сдачей в эксплуатацию нового здания одновременно в корпусе могут разместиться 800 студентов для прохождения практических и лекционных занятий. Для удобства студентов в здании имеется Wi-Fi. Также открыты библиотека, компьютерные классы и просторная столовая. В настоящее время в Самаркандском государственном медицинском институте обучаются более 600 иностранных студентов.

Зарина Хакбердиева