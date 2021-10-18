В Самарканде открылась Президентская школа (Видео)

Открытие Президентской школы в день города Самарканда, наверное, стало самым приятным событием, как для взрослых, так и детей. Поскольку одним из важнейших направлений государственной политики в области народного образования является развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, создание необходимых условий для поддержки и поощрения одаренных детей.





В мероприятии приняли участие хоким области Эркинжон Турдимов, директор Агентства развития творческих и специализированных школ Хилола Умарова и др.

В 2021-2022 учебном году Президентские школы в Узбекистане открылись в десяти областях республики, в том числе и в Самаркандской. Учеба в Президентской школе города Самарканда началась с 10 октября. Из 14 тысяч претендентов на конкурсной основе отобрано всего 145 детей со всех регионов вилоята. Для этих учеников это место является вторым домом. Президентская школа функционирует в качестве интерната. Здесь они учатся, изучают науку, языки, основывают навыки информационных технологий, развивают творческий потенциал. Учебная программа ведется по международной системе.

Строительство школы началось в 2020 году. Генеральным подрядчиком выступила строительная компания ООО «INNOCRAFT». Учебный корпус на 168 мест, общежития, спортивные залы, баскетбольные площадки, столовая и другие объекты построены на площади около 2,5 га. Стоимость проекта оценена в 73 миллиарда 725 миллионов сумов, в школе имеется 17 учебных аудиторий, 4 лаборатории и 240 современных интерактивных устройств.

В Президентской школе работает 90 человек. Кроме того, задействовано 12 иностранных специалистов-11 преподавателей и один академический директор.

-Я приехал из Соединенных Штатов Америки,-говорит Даниэль Блэк, учитель английского языка. -Когда я узнал об открытии Президентской школы в Самарканде и наборе иностранных специалистов, решил поучаствовать в конкурсе. Я отправил свое резюме, научные работы, материалы, статьи. По рекомендации международных экспертов меня приняли на должность учителя английского языка. У нас здесь отличная команда, имеются хорошие условия, создана интегрированная система обучения и воспитания детей с использованием передовых технологий в образовании.

По словам выступающих во время церемонии открытия, создание Президентских школ является важным аспектом по выявлению одаренных детей, дальнейшей поддержке и поощрению талантливой молодежи, формированию духовно зрелого и интеллектуально гармоничного поколения.

Зарина Хакбердиева