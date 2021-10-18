В Самарканде открылся дом-музей Махмудходжи Бехбуди

В день города Самарканда состоялось открытие дома-музея великого ученого Махмудходжи Бехбуди после реконструкции. В церемонии приняли участие представители областного и городского хокимиятов, литературоведы, преподаватели вузов, обучающаяся молодежь. Среди гостей-правнук выдающегося деятеля узбекской литературы и драматургии Шохрух Бехбуди.





-Для нас, потомков известного просветителя, одного из идеологов и лидеров джадидизма Махмудходжа Бехбуди сегодня знаменательный день, которого мы очень долго ждали,- говорит правнук Шохрух Бехбуди. –Я уверен в том, что дом-музей сыграет большую роль в патриотеческом воспитании подростающей молодежи, потому что мой прадед Махмудходжа Бехбуди был патриотом своей родины. Он всю свою жизнь боролся и стремился к тому, чтобы молодые люди получили достойное образование.

Согласно источникам, Махмудходжа Бехбуди родился 20 января 1875 года в городе Самарканде в семье муфтия. Атмосфера, в которой жил и рос Бехбуди, не могла не оказать влияние на становление и развитие его жизненных принципов. Имя Бехбуди непосредсвенно связано с джадидизмом, общественно-политическим движением за обновление исламской культуры. Идея о создании новометодных школ у великого деятеля родилась во время паломничества в Мекку.

-В конце 19 века в 1899 году Махмудходжа Бехбуди первый раз поехал в Мекку, где его хадж продлился семь месяцев,-рассказывает директор дома-музея Маъсуд Самебаев. -Во время своего путешествия он познакомился с идеями джадидизма. В формировании мировоззрения Махмуд ходжи огромную роль сыграл основоположник движения джадидизма Исмаил-бек Гаспринский, который стремился поднять уровень знаний людей путем просвещения, образования, реформ. Все, что мы видим сегодня в наших школах-парты, глобусы, доски-это все было подано именно Гаспринским, а в последующем времени подхвачено нашими джадимами, в том числе М.Бехбуди.

Нынешний дом-музей в далеком прошлом служил для Махмудходжи Бехбуди пристанищем, по словам историков, он жил здесь девять лет, с 1910-1919 годы. Он был первым из числа тех, кто открыл здесь мусульманскую библиотеку «Кутубхонаи Бехбуди» и стал основателем типографии, где печатались газеты и журналы на трех языках.

В музее собраны не только сведения о жизни и творчестве М. Бехбуди, но и ряда ученых, внесших вклад в развитие культуры, просвещения, науки. Здесь выставлены их фотографии, научные труды, копии газет и журналов, имеется научный архив. Также экспонируются редкие музейные предметы, такие как интерьеры комнат и национальные костюмы, которые освещают атмосферу того периода.

Как говорили присутствующие, этот музей станет культурным местом, широко пропагандирущий историю джадидизма, исторические факты о джадидах и информацию научного просвещения.