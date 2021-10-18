В Самарканде открылся дом-музей Махмудходжи Бехбуди

В день города Самарканда состоялось открытие дома-музея великого ученого Махмудходжи Бехбуди после реконструкции. В церемонии приняли участие представители областного и городского хокимиятов, литературоведы, преподаватели вузов, обучающаяся молодежь. Среди гостей-правнук выдающегося деятеля узбекской литературы и драматургии Шохрух Бехбуди.
Согласно источникам, Махмудходжа Бехбуди родился 20 января 1875 года в городе Самарканде в семье муфтия. Атмосфера, в которой жил и рос Бехбуди, не могла не оказать влияние на становление и развитие его жизненных принципов. Имя Бехбуди непосредсвенно связано с джадидизмом, общественно-политическим движением за обновление исламской культуры. Идея о создании новометодных школ у великого деятеля родилась во время паломничества в Мекку.
Нынешний дом-музей в далеком прошлом служил для Махмудходжи Бехбуди пристанищем, по словам историков, он жил здесь девять лет, с 1910-1919 годы. Он был первым из числа тех, кто открыл здесь мусульманскую библиотеку «Кутубхонаи Бехбуди» и стал основателем типографии, где печатались газеты и журналы на трех языках.
В музее собраны не только сведения о жизни и творчестве М. Бехбуди, но и ряда ученых, внесших вклад в развитие культуры, просвещения, науки. Здесь выставлены их фотографии, научные труды, копии газет и журналов, имеется научный архив. Также экспонируются редкие музейные предметы, такие как интерьеры комнат и национальные костюмы, которые освещают атмосферу того периода.
Как говорили присутствующие, этот музей станет культурным местом, широко пропагандирущий историю джадидизма, исторические факты о джадидах и информацию научного просвещения.