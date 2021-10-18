 В Самарканде открылась Президентская школа

Церемония открытия Президентской школы прошла в рамках Дня Самарканда

В мероприятии приняли участие хоким области Эркинжон Турдимов, директор Агентства развития творческих и специализированных школ Хилола Умарова.

Стоимость проекта оценена в 73 миллиарда 725 миллионов сумов, в школе имеется 17 учебных аудиторий, 4 лаборатории и 240 современных интерактивных устройств.

В Президентской школе работает 90 человек. Кроме того, задействованы 12 иностранных преподавателей. Более подробную информацию предоставим в репортаже.