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  • 18 октябрь 2021 16:13
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В Самарканде открылась Президентская школа

Церемония открытия Президентской школы прошла в рамках Дня Самарканда

 

В Самарканде открылась Президентская школа

 В Самарканде открылась Президентская школа

 В Самарканде открылась Президентская школа

 В Самарканде открылась Президентская школа

 

В мероприятии приняли участие хоким области Эркинжон Турдимов, директор Агентства развития творческих и специализированных школ Хилола Умарова.

 

Стоимость проекта оценена в 73 миллиарда 725 миллионов сумов, в школе имеется 17 учебных аудиторий, 4 лаборатории и 240 современных интерактивных устройств.

 

В Президентской школе работает 90 человек. Кроме того, задействованы 12 иностранных преподавателей. Более подробную информацию предоставим в репортаже.


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