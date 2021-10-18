С 20 октября Uzbekistan Airways временно приостанавливает все рейсы в Самарканд и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с реконструкцией международного аэропорта «Самарканд» с 20 октября по 20 ноября текущего года все рейсы АО Uzbekistan Airways из Самарканда и обратно будут отменены на указанный период», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 20 октября по 20 ноября текущего года международный аэропорт «Самарканд» временно приостановит полеты в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.

Напомним, в Самарканде продолжается строительство нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.