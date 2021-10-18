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  • 18 октябрь 2021 8:29
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Uzbekistan Airways временно приостанавливает все рейсы в Самарканд и обратно

Uzbekistan Airways временно приостанавливает все рейсы в Самарканд и обратноС 20 октября Uzbekistan Airways временно приостанавливает все рейсы в Самарканд и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

 

«В связи с реконструкцией международного аэропорта «Самарканд» с 20 октября по 20 ноября текущего года все рейсы АО Uzbekistan Airways из Самарканда и обратно будут отменены на указанный период», - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что с 20 октября по 20 ноября текущего года международный аэропорт «Самарканд» временно приостановит полеты в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.

 

Напомним, в Самарканде продолжается строительство нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.


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